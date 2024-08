Fălticeni

În perioada 19-25 august 2024, municipiul Fălticeni a găzduit două evenimente culturale de amploare: cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic” (FITT „Birlic”) și cea de-a IV-a ediție a Draga Internațional Film Fest. Aceste evenimente au fost finanțate de Ministerul Culturii și organizate de Asociația „Fălticeni Cultural”, cu sprijinul partenerilor principali: Consiliul Județean Suceava, Primăria Municipiului Fălticeni, Ateneul Național din Iași, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, al partenerilor: Centrul Cultural Bucovina, Casa de Cultură a Studenților Suceava, Asociația Culturală „Grigore Vasiliu Birlic”, al celor trei colegii din municipiu, al sponsorilor și al numeroșilor voluntari. Pe parcursul unei săptămâni, urbea de pe Șomuz a devenit un adevărat centru cultural, reunind elevi, studenți și profesioniști din domeniul teatrului și cinematografiei, cum ar fi regizori, actori, scenografi, coregrafi, trupe formate din actori profesioniști, muzicieni, artiști plastici.

O săptămână dedicată tinerelor talente

În cadrul competiției de teatru, 13 trupe finaliste din diverse colțuri ale României și din Republica Moldova au prezentat spectacole pregătite cu minuțiozitate, fiecare având o durată de 50-70 de minute. Trupa „AICI” din Constanța a câștigat Marele Premiu cu spectacolul „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”. Juriul, format din personalități recunoscute, precum regizorul Vlad Rădescu - președinte, actorii Jeanine Stavarache, Gavril Pătru, Dani Popa şi coregrafa Lorette Enache, a evaluat cu profesionalism fiecare reprezentație, oferind tinerilor actori feedback constructiv și încurajări.

Așa cum am aflat de la actorul Gavril Pătru, anul acesta a fost o ediție de nivel foarte înalt, în care cu greu au fost aleși câștigătorii. Festivalul a fost mai mult decât o simplă competiție; a fost o adevărată experiență culturală, completată de expoziții, lansări de carte și activități care au consolidat prieteniile și amintirile participanților. Trupele participante și-au exprimat recunoștința pentru ospitalitatea și oportunitățile oferite, subliniind importanța acestui festival în dezvoltarea lor artistică.

„Festivalul FITT Birlic 2024 a fost nu numai despre competiție teatrală. Ne-a oferit posibilitatea să participăm la o experiență culturală completă, incluzând spectacole de teatru, proiecții de filme, expoziții, lansări de carte, multe prietenii și amintiri frumoase”, a fost mesajul membrilor Trupei 7 a Asociației Centrul Cultural „Cezara” dinCluj-Napoca, câștigătoarea Premiului II.

„De ceva ani, Ghioceii se întorc acasă, în Republica Moldova, plini de energie și recunoștință de la Fălticeni, un oraș al culturii și al lui Birlic. Nici în acest an n-am făcut o excepție! Plecăm acasă de la FITT Birlic mult mai energici și motivați să facem în continuare ceea ce ne place. Ținem să mulțumim Asociației Fălticeni Cultural și preotului Liviu Mihăilă, juriului, dar și tuturor celor implicați pentru ospitalitate, căldură, spectacole și premii”, a transmis trupa „Ghioceii”.

Draga Internațional Film Fest: Cinematografia tânără pe scena internațională

Festivalul de film a adus în prim-plan filme realizate de tineri din peste 30 de țări, oferindu-le acestora oportunitatea de a-și prezenta creațiile în fața unui juriu format din profesioniști ai industriei cinematografice: actorulȘtefan Velniciuc - președinte, Carmen Olaru - jurnalistă TVR Iași, Cristiana Luminița Dumitru - profesor tehnici cinematografice, regizorul Cosmin Ștefan. Cei patru au vizionat filme timp de 3 zile pe care, la final, le-au premiat.

Regizorul Cosmin Ștefan s-a ocupat ca Festivalul Draga Internațional Film Fest să crească de la an la an și a coordonat cu succes desfășurarea acestui eveniment.

Preotul Liviu Mihăilă, președintele Asociației „Fălticeni Cultural”,ne-a spus: „Cosmin Ștefan este principalul vinovat pentru buna desfășurare a Festivalului Draga International Film Fest. El este unul dintre <birlicii> noștri, a fost în generația de aur a Trupei <Birlic>, unii au ajuns actori profesioniști, cum sunt Dani Popa, Răzvan Conțu, alții, cum este Cosmin, care era foarte bun ca actor, au ales regia pentru a coordona ei actorii. Am evoluat incredibil de la prima ediție până la a patra, și anul acesta am ajuns la peste 30 de țări participante”.

Anul acesta festivalul a avut patru categorii: Ficțiune liceeni; Filme realizate cu ajutorul inteligenței artificiale; Documentar și Ficțiune, Marele premiu revenind filmului „The vestibule”, regia Eser Tokas – Turcia.

„Festivalul Draga Internațional Film Fest este mai mult decât pare. Stăm într-o sală, ne uităm la niște filme, dar le și discutăm. Pe această cale vă invit să veniți la edițiile următoare în număr cât mai mare, și cu atât mai mult invit elevii de liceu să facă filme și să participe la festivaluri de film pentru că nu au nimic de pierdut”, a fost recomandarea regizorului Cosmin Ștefan.

„Oare chiar să nu intereseze filmele făcute de tineri?”

Și actorul Ștefan Velniciuc a subliniat importanța participării tinerilor la astfel de festivaluri, care le oferă o perspectivă valoroasă asupra industriei cinematografice.

„Mă bucur să fiu pentru a doua oară în juriul de la Draga Film Fest, de data aceasta un festival internațional. Am văzut foarte multe filme, multe filme au fost făcute cu pasiune, cu dificultăți care au trebuit învinse. Un film nu se face foarte ușor, este nevoie de o colaborare foarte bună în echipă, este nevoie de idei inspirate. Am vizionat filme din România, dar și din alte țări. Asta este bine pentru că putem să luăm pulsul și să facem o comparație, să vedem cam pe unde ne aflăm noi.

Juriul s-a străduit să cumpănească, să cântărească, poate a făcut și greșeli, și a ajuns la niște concluzii. După părerea mea, câștigători nu vor fi doar cei nominalizați în această seară, câștigători sunt toți cei care s-au ambiționat să realizeze aceste filme, pentru că doar așa pot să învețe și să acceadă pe trepte tot mai înalte în zona cinematografiei.

Am și un regret. La proiecțiile noastre, care au fost deschise și accesul liber, nu prea am avut spectatori. Oare chiar să nu intereseze filmele acestea făcute de colegi de vârstă, colegi de generație, colegi din toată țara și din alte țări? Îmi puneam o întrebare, e retorică, dar o lansez și sper să facă valuri. Sper ca la anul sala de proiecție să devină neîncăpătoare pentru că sunt filmele unei generații care se pregătește să pornească în viață. Și e bine ca generația asta să își cunoască preocupările, țintele pe care le vizează. Așa cum la spectacolele de teatru am avut bucuria să văd că sălile sunt pline, mi-aș fi dorit ca acest lucru să fie și la film.

Un asemenea festival se organizează greu, este foarte greu să găsești spații, aparatură de proiecție, timp, mai ales că se desfășoară simultan diferite activități”, ne-a spus actorulȘtefan Velniciuc, președintele juriului Festivalului Draga Internațional Film Fest.

Planuri de viitor

Pentru anul viitor, organizatorii și-au propus să aducă îmbunătățiri semnificative, inclusiv mutarea proiecțiilor de film în aer liber sau în spații mai mari și organizarea festivalului de film imediat după cel de teatru, pentru a evita suprapunerile de evenimente. Astfel, se dorește ca Draga Internațional Film Fest să devină o platformă și mai vizibilă pentru tinerii cineaști.

Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic” și Draga Internațional Film Fest continuă să fie evenimente de referință pentru tinerii artiști, oferindu-le o rampă de lansare în lumea teatrului și cinematografiei.

Premiile Draga Internațional Film Fest

Categoria Film Ficțiune liceeni

Premiul publicului: Birișoara dicționarului, regia Victoria Mereuță – România

Premiul special: 5 Titani, regia Feyza Koyuncu - România

Marele premiu: Trip To Hell, regia Cosmina Diaconu – România

Categoria Film AI (Inteligență Artificială)

Premiul publicului: BEL, regia Sebastian C. Santisteban – Spania

Categoria Film Ficțiune

Premiul publicului: Orange, regia Nora Horvath - România

Premiul special: Doina, regia Mara Iulia Crișan - România

Marele premiu: Dogma ` 71, regia Ștefan Marcu – România

Categoria Film Documentar

Premiul publicului: Ruby & Aram, regia Eduard Nistru – România

Premiul special: Only sky and earth, regia Ana Ștefana Pop - România

Marele premiu: The vestibule, regia Eser Tokas - Turcia

Asociația Kiwanis Club Fălticeni a oferit două premii de 400 și 600 lei pentru doi realizatori de filme din România, Feyza Koyuncu și Cosmina Diaconu

Premiile Festivalului Internațional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic”

Marele premiu al Festivalului a fost câștigat de Trupa „AICI”, din Constanța, cu spectacolul „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”;

Premiul I - Atelierul de Teatru din Botoșani, care a prezentat spectacolul „Avioane de hârtie”, Trupa „Alfa” din Onești, pentru spectacolul „Tamara se hotărăște să nu moară”, și Teatrul „Chaplin” din București, pentru spectacolul „Maison Tuvache”;

Premiul al II-lea: Trupa 7 din Cluj-Napoca, pentru spectacolul „Exploziv”, și Trupa „Umbre” – București, care a impresionat juriul cu spectacolul „Purice la ureche”;

Premiul al III-lea: „Ad - Hoc” – Pitești, pentru spectacolul „Profu de religie”;

Premiul juriului: „Victory Of Art” – București, care i-a impresionat pe membrii juriului cu piesa „Iubirea noastră e raiul”;

Premiul de originalitate:„Ghioceii” din Mingir (Basarabia), pentru spectacolul „Deșteapta pământului”;

Premii speciale:Trupa de Teatru Antic „Katharsis” din Botoșani, pentru spectacolul „Dumnezeu s-a născut în exil”, Trupa „Flori de mai” din Todirești, pentru spectacolul „Flecărerile femeilor”, Trupa „Ștefan Iordache” – București, pentru piesa „Iubirea e un lucru foarte mare”, Teatrul 7 – București, pentru spectacolul „Artă”.

Premiile de interpretare rol secundar, feminin: Mayra Esra Mustafa (Trupa„AICI”); Alexia Bodea(Trupa 7 din Cluj-Napoca), Elena Tocatiuc (Trupa „Ad - Hoc”);

Premiile de interpretare rol secundar, masculin: Claudiu Găman (Trupa „Alfa”) Alexandru Norocel (Trupa „Alfa”);

Premiile de interpretare rol principal, feminin: Cezara Mardare (Teatrul „Chaplin”) pentru rolul Alan; Irina Preda pentru rolul Veronica Sacoyer;

Premiile de interpretare rol secundar, masculin: juriul nu a acordat în acest an premii, compensând evoluția băieților cu Premiul special al juriului, acordat lui Teodor Andrei, Denis Belu și Dragoș Prundeanu

Premii Poezie/Monolog (9-14 ani)

Premiul I: Andrei Bodnar (9 ani); David Tăbăcaru (9 ani), Adelina Donoga (9 ani);

Premiul al II-lea: Alexandru Carp; Maria Chifan (9 ani); Maria - Ștefania Neagu (11 ani);

Premiul al III-lea: Damian Certan (10 ani); Hristina Chifan (4 ani);

Premii Poezie/Monolog (15-25 ani)

Premiul I: Vera Sălbatecu (16 ani); Sofia Hetel (15 ani);

Premiul al II-lea: Rebeca Coitu (17 ani); Cristina Oprea (18 ani); Adela Șulea (15 ani);

Premiul al III-lea: Balcan Ana Maria (14 ani); Lavinia Oprea (19 ani);

Premiul pentru originalitate: Casiana Țugui

Premiul special al juriului: Teona Dragușanu