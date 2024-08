Luni, 26 August 2024 (11:14:03)

Cele trei seri de concerte din cadrul festivalului ”Cetatea de Rock a Sucevei” au adus în fața scenei un număr de 5.001 spectatori. Informațiile au fost furnizate de Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei, instituție care s-a ocupat de organizarea acestui eveniment.

”Noi suntem mulțumiți de modul cum a ieșit acest festival și ne dorim să crească de la an la an. Este pentru a doua oară când se organizează în șanțul de apărare al Cetății, iar faptul că acolo este șantier ne-a obligat să alocăm un spațiu mai mic. Și anul viitor vor fi lucrări, dar acestea se vor restrânge și cred că spațiul va fi mai generos. Ne dorim ca acest festival să devină unul de tradiție și vom face toate eforturile necesare în acest sens”, a precizat Emil Ursu.

Festivalul ”Cetatea de Rock a Sucevei” a ajuns la ediția a IV-a, dar în șanțul de apărare al Cetății de Scaun este abia la al doilea an. S-a mai întâmplat în 2022, când au fost prezenți la spectacole 4.306 persoane.

La ediția din acest an, în prima seară au concertat formațiile Vandaal, Trooper și Iris. Sâmbătă seară pe scenă au urcat We are numbers, Hellpass și Alternosfera, iar duminică seară a fost rândul celor de la Masterpieces, Methedras și Phil Campbell and the Bastard Sons să încânte spectatorii.