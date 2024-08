Luni, 26 August 2024 (09:25:48)

Liderul social democraților suceveni, senatorul Ioan Stan, i-a transmis prim-vicepreședintelui PNL, Gheorghe Flutur, că PSD a intrat la guvernare pentru a rezolva problemele României și nu pentru a se certa cu cei de la PNL. Ioan Stan a spus că deși ar fi fost mai comod să rămână în opoziție, PSD a luat decizia de a intra la guvernare pentru a opri dezastrul guvernărilor de dreapta și pentru a veni cu soluții pentru problemele urgente ale românilor.

„Să nu uităm că după Guvernul Orban şi Guvernul Cîţu, ambii premieri susţinuţi de dnul Flutur, România avea o inflaţie scapată de sub control, o explozie a preţului energiei, o creştere fără precedent a preţurilor produselor alimentare şi o stagnare totală a alocaţiilor, salariilor şi pensiilor, toate dublate de o criză sanitară pe care liberalii nu au ştiut să o managereze. Imediat după venirea noastră la guvernare, au crescut alocaţiile, pensiile şi salariul minim, am luat măsuri economice care au scăzut inflaţia, am plafonat preţul la energie electrică, am reuşit să scădem preţul la o serie de produse alimentare de bază şi am repornit economia prin investiţiile în infrastructură, domeniul agricol şi accesarea de fonduri europene. Că PSD-ul a făcut o treabă bună, stau drept mărturie rezultatele obţinute la ultimele alegeri cât şi sondajele referitoare la alegerile următoare”, a spus Ioan Stan.

El a adăugat că poate că Gheorghe Flutur încă nu realizează, dar atât el cât şi PNL au pierdut alegerile de o manieră clară, atât la nivel naţional, cât şi la nivel judeţean. „Asta se datorează în mod direct lipsei de viziune a PNL-ului, a lipsei de seriozitate, de pragmatism, a lipsei de profesionişti care să vină cu soluţii la problemele cetăţenilor. Ba mai mult, dacă cei de la PNL nu se agăţau de noi la aceste alegeri, se clasau după AUR şi în mod clar acesta va fi locul lor la alegerile parlamentare. De data aceasta le-am făcut un bine prin protocolul avut la alegerile locale, ducându-i de la dezastru, spre decent. Dar vom vedea curând cât valorează singuri la alegerile următoare”, a mai spus liderul PSD Suceava.

El a ținut să precizeze că PSD nu a atacat PNL la Congresul Național care a avut loc sâmbăta trecută, ci doar a constatat problemele existente „în sânul acestui partid”, probleme care viciază în mod evident şi actul de guvernare. „Iar în ceea ce priveşte opiniile exprimate de unii lideri PNL care consideră că ar fi oportun să părăsească guvernul, îi anunţăm că pot să o facă. Am mai condus fără ei şi am făcut-o chiar mai bine decât împreună cu dânşii. Cât despre afirmaţiile legate de agricultură, domnul Flutur ar face bine să se abţină. PSD-ul a anunţat un program de dezvoltare a agriculturii fără precedent pentru România, care vine în completarea programelor de succes deja implementate de noi când ne-am ocupat de acest minister. Dar românii deja ştiu că PSD livrează fapte şi soluţii, în timp PNL livrează doar poveşti”, a încheiat Ioan Stan.