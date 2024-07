Miercuri, 31 Iulie 2024 (14:47:22)

Un vicovean a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de judecătorii de la Rădăuți pentru comiterea a trei infracțiuni rutiere în concurs, după ce a provocat un accident. Costică Calancea era băut, nu are permis de conducere și a părăsit locul accidentului. Pentru ca ”meniul” să fie unul complet, inculpatul se afla și în stare de recidivă post-executorie, mai având așadar și anterior o condamnare.

Inculpatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile prin decizia Judecătoriei Rădăuți de miercuri, 31 iulie, în urma propunerii procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, accidentul în cauză fiind din data de 25 iulie.

În acea zi, în jurul orei 18.00, Poliția Municipiului Rădăuți a fost sesizată prin 112 cu privire la faptul că pe raza comunei Vicovu de Jos a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme. Pe scurt, un autoturism Jaguar, condus de un tânăr de 21 de ani, oprise în coloană și a fost acroșat din spate de un Mercedes Benz, acesta din urmă condus de bărbatul arestat acum.

În urma acestui impact, Jaguarul a ricoșat pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu un Audi condus regulamentar de o tânără în vârstă de 24 de ani.

La fața locului au fost găsiți doar doi dintre șoferi, cu leziuni ușoare.

Dintre ei lipsea Costică Calancea, șoferului autoturismului Mercedes, cel care provocase accidentul din cauza nepăstrării distanței în mers față de vehiculele din față.

Inculpatul a fost depistat ulterior de polițiști și s-a constatat că nu are permis de conducere și era băut. Așa s-a ajuns ca vicoveanul să fie pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de ”conducere sub influența alcoolului”, ”conducere fără permis” dar și pentru infracțiunea de părăsire a locului accidentului.