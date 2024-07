Eveniment la debut

Pasiunea unui sucevean de a găti aduce în zonă prima ediție a festivalului intitulat Bucovina GRILL & BBQ Show. Constantin Ciurlă spune că s-a gândit de mai multă vreme să împartă pasiunea de a găti cu mai mulți oameni. De aici s-a născut și ideea acestui eveniment, care va avea loc în zilele de 10 și 11 august, între orele 14.00-22.00, în poienița Conacului Domnesc.

Aici, Chef Radu Zărnescu, alături de echipa sa de bucătari, va găti carnea de vită în toate modurile posibile, iar bucătarii Marius Pleșa, Constantin Ciurlă și Andrei Marcu vor găti carne de porc, carne de miel, balmoș, dar și alte preparate la ceaun.

Pe tot parcursul evenimentului, Dj Puff și Mc Cornel ne vor distra și ne vor pune "carnea" în mișcare.

King event - cabină foto, vor fi prezenți să ne imortalizeze momentele.

Accesul la eveniment pentru o singura zi costă 250 lei. Accesul la eveniment pentru ambele zile costă 450 lei.

În prețul biletului este inclusă degustarea de mâncare din toate zonele sub conceptul de all you can eat.

Biletele se pot achiziționa de la Constantin, telefon 0742850567, de la Conacul Domnesc, de la restaurantul Bucovina Grill Cajvana sau de la Cafe Ines, de lângă Sun Gym, de lângă Kaufland.