Miercuri, 12 Iunie 2024 (14:30:02)

Cadre didactice și doctoranzi din cadrul Facultății de Economie, Administrație și Afaceri (FEAA) a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), împreună cu universitari ai Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), au fost premiați în cadrul Euroinvent, Iași, festival de inventică recunoscut la nivel mondial.

Ediția din acest an s-a bucurat de o prezență numeroasă de cercetători și inventatori din 34 de țări, numărul lucrărilor înscrise în competiție depășind 650 de invenții, inovații și proiecte de cercetare.

În urma deliberării juriului internațional, cercetătorii din cadrul FEAA în colaborare cu cei ai ASEM au fost răsplătiți cu următoarele premii: Diplomă de Excelență acordată echipei formată din Victor Cojocaru, Galina Bădicu și Marian Socoliuc, pentru cercetarea intitulată ”Innovative practices for improving the methodological support of cost accounting and income in the field of information technologies”; Medalie de argint acordată echipei formată din Ana Carolina Cojocaru (Bărbieru), Mihaila Svetlana, Veronica Grosu, pentru cercetarea intitulată „Optimizing integrated reporting quality by strengthening the ESG foundations/pillars”; Medalie de argint acordată echipei formată din Alexandru Stratan, Sergiu Șoimu, Galina Bădicu, Veronica Grosu, Svetlana Mihaila, Victor Cojocaru, pentru cercetarea intitulată “ The coherent model of the audit of financial statements based pn quality, performance and sustainability”; Medalie de bronz acordată echipei formată din Iulian Dascălu, Svetlana Mihaila și Veronica Grosu, pentru cercetarea intitulată ”Analysis of determinants influencing tax behavior in SMEs”.

Euroinvent - Expoziția Europeană a Creativității și Inovării - a fost găzduită de Palatul Culturii din Iași, în perioada 6 iunie – 8 iunie.

“Acest eveniment a reprezentat pentru noi o nouă oportunitate de a colabora cu colegii și doctoranzii noștri, de la USV, și respectiv de la ASEM, și de a realiza împreună cercetări originale în domeniul economic, care iată că au fost apreciate și recompensate în cadrul acestui prestigios salon de inventică și inovație de rang internațional.

Ne bucurăm nespus de mult că am reușit, în primul rând, consolidarea de echipe de cercetare pluridisciplinare cu colegii de la ASEM, dar și de cele 4 distincții primite de noi în cadrul acestei competiții, lucru care ne motivează și ne responsabilizează să continuăm să ne implicăm și mai mult în munca de cercetare, pentru că doar în acest fel, putem oferi răspunsuri și soluții la problematicile din ce în ce mai complexe ale economiei actuale”, a declarat prof. univ. dr. Veronica Grosu, director al Departamentului de Contabilitate, Audit și Finanțe din cadrul FEAA, USV.

Aceasta a mai arătat că Euroinvent reprezintă unul dintre cele mai mari saloane de inventică din Europa de sud-est și se desfășoară în fiecare an sub înaltul patronaj al Ministerului Cercetării și Inovării.