La Fălticeni

În seara zilei de luni, 10 iunie 2024, în cadrul Zilelor Culturii Fălticenene, desfășurate între 10 și 16 iunie, a avut loc un concert extraordinar de muzică sacră bizantină în Catedrala Învierea Domnului din Fălticeni. Grupul Psaltic „Tronos” al Patriarhiei Române, condus de arhidiacon Mihail Bucă, a oferit un spectacol de excepție, având-o ca invitată de onoare pe Ribale Wehbé din Beirut, Liban. Timp de peste trei ore Catedrala, devenită neîncăpătoare, a răsunat de cântările sacre, care au fost ascultate și de cei aflați în afara edificiului.

Evenimentul, organizat de Asociația Fălticeni Cultural și binecuvântat de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a fost deschis de Corul „Învierea” al Catedralei „Învierea Domnului” din Fălticeni, sub dirijarea preotului Claudiu Hariuc. A urmat tânăra interpretă libaneză Ribale Wehbé, care a cântat alături de câțiva membri ai Grupului Psaltic „Tronos”, impresionând audiența prin prestația sa.

Concertul a continuat cu interpretări psaltice și patriotice oferite de Grupul „Tronos”, cunoscut pentru măiestria vocală și autenticitatea interpretării muzicii bizantine. Acesta a fost primul concert susținut de „Tronos” în Fălticeni, grupul fiind înființat în 1997, la inițiativa arhidiaconului Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale din București, și este format în special din teologi pasionaţi de muzica psaltică de tradiţie bizantină. Grupul psaltic „Tronos” este recunoscut pentru interpretarea sa impresionantă a muzicii bizantine. Spectacolele acestui ansamblu oferă publicului o experiență spirituală profundă, grație măiestriei vocale și autenticității interpretării. Repertoriul lor cuprinde cântări liturgice tradiționale, imnuri și tropare care rezonează cu tradiția ortodoxă și creează o atmosferă de rugăciune și contemplare. Fiecare concert al grupului „Tronos” este o călătorie sonoră în istoria și spiritualitatea creștină, captând esența și frumusețea muzicii bizantine.

Zilele Culturii Fălticenene, un proiect început în 2011

Preotul Liviu Mihăilă, organizatorul evenimentului, a subliniat importanța Zilelor Culturii Fălticenene, un proiect început în 2011 împreună cu Draga Olteanu Matei. „Este o săptămână deosebită, în care celebrăm cultura și spiritualitatea prin evenimente de calitate, cu concerte și spectacole oferite de artiști de renume. La început am organizat Ziua Culturii Fălticenene pe 15 iunie, am pornit de la o zi şi am ajuns la o săptămână pe care o începem cu muzică foarte bună, muzică bizantină, şi o vom încheia cu Orchestra Metropolitană din Iaşi, solişti de la Opera Naţională din Iaşi şi Bucureşti şi cu teatru oferit de Ateneul din Iaşi.

Am obţinut binecuvântare de la ÎPS Calinic pentru acest spectacol, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor fiind partener principal alături de Primăria Municipiului Fălticeni. Mulţumim sponsorilor care fac posibilă această activitate, mulţumim celui mai important sponsor, care este Dedeman, dar şi celorlalţi sponsori, sunt multe firme care ajută, mulțumim Primăriei Fălticeni, domnului Andi Stan pentru că a fost o gazdă minunată”, a declarat preotul Mihăilă.

Arhiepiscopia Sucevei a acordat distincții

În cadrul evenimentului, arhid. Mihail Bucă a fost distins cu Ordinul „Eustatie Protopsaltul”, o recunoaștere pentru contribuția sa la promovarea artei muzicale bisericești.

Părintele protopop Adrian Dulgheriu a precizat: „Eustatie Protopsaltul a fost cel mai mare psalt al Moldovei. Sfântul Ștefan cel Mare venea deseori la Mănăstirea Putna să îl asculte și să se bucure de rugăciunile lui. Acest ordin <Eustatie Protopsaltul> este primul ordin pe care Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților îl oferă unui psalt. În semn de prețuire și încurajare pentru strădania depuse pentru promovarea artei muzicale bisericești, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a conferit cu părintească dragoste Ordinul <Eustatie Protopsaltul> preacucernicului arhidiacon Mihail Bucă”.

Același ordin, dar pentru mireni, a fost oferit și solistei Ribale Wehbé.

De asemenea, profesorul Gheorghe Cătălin Coman, primarul municipiului Fălticeni, și preotul Liviu Mihăilă au fost onorați cu distincții pentru sprijinul acordat culturii și comunității locale.

La propunerea părintelui Liviu Mihăilă, ÎPS Calinic a binecuvântat să se ofere primarului municipiului Fălticeni, profesor Gheorghe Cătălin Coman, Ordinul Eparhial „Mușatinii” al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Viceprimarul Constantin Bulaicon a mulțumit în numele administrație publice locale pentru seara minunată oferită de Grupul Tronos și Ribale Wehbé.

Preotul Liviu Mihăilă a primit Ordinul Eparhial „Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”, distincție și binecuvântare pe care Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a oferit-o pentru întreaga activitate pe care o desfășoară pentru biserică și pentru cultură.

„Trebuie să recunoaștem că munca se răsplătește și am considerat noi, cei de la Protoieria Fălticeni, că și părintele Liviu Mihăilă merită o distincție pentru toată munca pe care o depune în slujba acestei comunități. Această săptămână este o perioadă de vârf în viața lui”, a precizat preotul protopop Adrian Dulgheriu.

Puterea unificatoare a muzicii sacre bizantine

Concertul s-a încheiat cu interpretarea imnului Învierii „Hristos a Înviat”, cântat de toți cei prezenți împreună cu Grupul Psaltic „Tronos” și Ribale Wehbé, într-o atmosferă de înaltă spiritualitate.

Evenimentul a fost un succes deosebit, încântând publicul prezent și demonstrând încă o dată puterea unificatoare a muzicii sacre bizantine.

Preotul protopop Adrian Dulgheriu a exprimat recunoștința comunității pentru acest moment înălțător: „Cred că în aceste momente înălţătoare sunt de prisos cuvintele. Trebuie să fim bucuroși nu numai pentru muzica ascultată, ci și pentru învățăturile primite. Toţi cei care ne-au încântat în seara aceasta au împlinit cuvântul Evangheliei. Fiecare dintre ei a primit un talent, pe care nu l-au îngropat, ci l-au înmulţit şi l-au adus la noi, lucru pentru care le mulţumim şi să îi felicităm din toată inima”.

La finalul evenimentului, părintele paroh Ionuț Suditu a mulțumit tuturor participanților și organizatorilor, subliniind importanța continuării acestor inițiative culturale și spirituale. „Este o onoare și o binecuvântare să fim gazda acestui frumos și binecuvântat eveniment. Mulțumim ÎPS Calinic pentru binecuvântare și tuturor celor implicați în organizare”, a spus părintele Suditu.