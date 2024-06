Miercuri, 12 Iunie 2024 (14:09:56)

Liderul Organizației Municipale Suceava a PSD, Vasile Rîmbu, câștigătorul alegerilor pentru funcția de primar al Sucevei la alegerile din data de 9 iunie, le-a transmis sucevenilor să nu creadă speculațiile care apar în această perioadă în spațiul public în ceea ce privește viitoarele persoane care vor ocupa funcțiile de conducere din primărie. „Nici nu s-au încheiat bine alegerile locale și s-a trecut pe tărâmul speculațiilor!”, a spus Vasile Rîmbu. El a adăugat că din respect pentru toți alegatorii, vrea să le mulțumească acestora pentru prezența masivă la vot. „Îi asigur că nu-i voi dezamăgi, rămânând fidel dezideratului <Facem Suceava bine!>, cu echipa de consilieri PSD, dar și cu cele ale altor partide. Dacă ne referim la majoritatea de constituit în Consiliul local, este prematur să mă pronunț”, a declarat primarul ales al Sucevei.

El a arătat că până la preluarea oficială a mandatelor mai sunt trei luni, timp în care social-democrații se vor gândi la o formulă de guvernare locală care să performeze, „să producă satisfacție și confort locuitorilor acestei urbe”.

„Deocamdată nu s-au luat decizii în privința posturilor de conducere ale Primăriei Suceava, dar îi asigur pe suceveni că vom respecta dorința de schimbare, exprimată prin vot. Dincolo de euforia victoriei, pregătim măsurile care să răspundă doleanțelor lor. În plus, am toată încrederea că administrația actuală va asigura aplicarea măsurilor necesare unui nou început și că Suceava nu va fi abandonată unor interese personale sau de grup”, a încheiat Vasile Rîmbu. Declarațiile acestuia vin după ce actualul primar PNL al Sucevei, Ion Lungu a declarat miercuri că „în privința colaborării cu viitorul primar nu am nici o ofertă, dar dacă voi avea, voi analiza”.