Miercuri, 29 Mai 2024 (19:15:09)

Primăria Vicovu de Sus va construi un modern ambulatoriu de screening pentru șase specializări medicale. Primarul din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, a precizat că noul ambulatoriu va fi construit printr-un proiect în valoare de patru milioane de euro și va fi dotat cu echipamente de ultimă generație. Vasile Iliuț a precizat că pentru realizarea noii investiții a semnat deja un parteneriat între Primăria Vicovu de Sus și Spitalul Municipal Rădăuți “Sfinții Doctori Cosma și Damian”, reprezentat de către manager, dr. Flaviu Sima.

Primarul Iliuț a arătat că obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților cu privire la implementarea activităților aferente proiectului “Construirea si dotarea unui ambulatoriu de screening în orașul Vicovu de Sus”, pe amplasamentul actualului Cămin Cultural din centrul localității. Vasile Iliuț a ținut să precizeze că a luat decizia de a construi acest ambulatoriu după consultarea populației din Vicovu de Sus, 90% dintre cei chestionați fiind în favoarea acestei investiții. „Căminul cultural a fost lăsat în paragină, probabil și intenționat, pentru că atunci când am preluat mandatul acel teren era trecut din domeniul public în domeniul privat. Și țin să menționez faptul că am făcut un sondaj în rândul populației să vedem dacă oamenii vor ca acolo să rămână în continuare un cămin cultural sau să construim un ambulatoriu. Și peste 90% din răspunsuri au fost în favoarea ambulatoriului. Consider că e o investiție foarte bună, pentru că astfel vom descongestiona spitalele din Rădăuți și chiar din Suceava”, a declarat primarul din Vicovu de Sus. El a arătat că în cadrul acestui ambulatoriu vor funcționa șase programe de screening și consultații preventive în specialități esențiale, respectiv pediatrie, ginecologie, ORL, cardiologie, oncologie, și imagistică CT.

„Mulțumim pe această cale domnului manager al Spitalului Municipal Rădăuți “Sfinții Doctori Cosma și Damian”, dr. Flaviu Sima, pentru deschiderea, disponibilitatea și implicarea de care a dat dovadă încă de la prima discuție pe acest proiect, prin care ne-am propus să implementăm tehnologii moderne și servicii medicale de calitate de care să beneficieze întreaga comunitate”, a declarat Vasile Iliuț. El a mai spus că în momentul de față este demarată licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor, iar investiția ar putea să înceapă în cursul acestui an.