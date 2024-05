Miercuri, 29 Mai 2024 (18:02:16)

John Cornet D’Elzius, ambasadorul Belgiei în România, va susţine o prelegere la Universitatea din Suceava în cadrul unui eveniment organizat de Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri (FEAA).

În parteneriat cu Forumul Belgiano-Român, facultatea menționată organizează în perioada 30-31 mai 2024, în format hibrid, cea de-a XX-a ediţie a conferinţei internaţionale intitulată “Challenges and opportunities for a sustainable development”.

Ediţia din acest an se bucură de o prezenţă numeroasă de cadre didactice şi cercetători din România, dar şi din ţări precum: Belgia, Italia, Spania, Georgia, Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria.

Cât despre prezența Excelenței sale, acesta va conferenția pe data de 30 mai despre „On the Belgian Presidency Council of the European Union meeting with students”.

„Conferinţa îşi propune consolidarea relaţiilor ştiinţifice şi de colaborare dintre cadrele didactice şi cercetători, din ţară şi din străinătate, stimularea cercetării, dezvoltării şi inovării, pentru a putea răspunde cu succes provocărilor și oportunităților generate de cea de-a patra revoluție industrială (<Industry 4.0>)”, spun organizatorii.

Conferinţa este realizată sub egida Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România (AFER), mai multe detalii privind programul conferinţei, pot fi obţinute accesând: http://conferinta.feaa.usv.ro/public/conferences/1/schedConfs/12/program-en_US.pdf şi, respectiv https://fobero.eu/en/decentralized-forum- mai belgium-romania-en/forum-2024-suceava/.