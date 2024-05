Luni, 20 Mai 2024 (15:42:15)

Judecătoarea Ana Maria Chirilă, care este trimisă în judecată pentru consum de droguri, divulgare de informații clasificate către traficanții de droguri, luare de mită, dar și alte infracțiuni, a venit luni la sediul Palatului de Justiție.

Aceasta a formulat o cerere la Curtea de Apel Suceava, acolo unde este judecată, pentru a i se permite să părăsească domiciliul.

Îmbrăcată cu un paltonaș și cu ochelari de soare, judecătoare nu părea deloc afectată de ancheta în care este implicată. A zâmbit larg, dar nu a scos nici un cuvânt înainte de a intra în Palatul de Justiție, acolo unde o aștepta noua avocată care o reprezintă, Georgiana Vargan.

La plecare a părăsit clădirea pe o altă ieșire, evitând astfel o nouă întâlnire cu presa.

Între timp, au apărut și stenograme ale discuțiilor pe care Ana Maria Chirilă le avea cu alți consumatori de droguri. Discuțiile sunt de la domiciliul judecătoarei, acolo unde erau și copiii minori ai acesteia.

”Judecătoare:… [neinteligibil]… Vrei să…[neinteligibil]…

Bărbat: …[neinteligibil]… copiii?

Judecătoare: Nu ne văd copiii. Stai așa! …[neinteligibil]…

Judecătoare: …[neinteligibil]… și eu una.

Bărbat: Hai!

Judecătoare: Hai!

Judecătoare: Da rămâne și mâine seară veni… veniți iar, da’ vezi, tot aicea veniți, aicea-i cel mai sigur. Nu vin acolo că, copiii tre’ să doarmă, după aia ne presează că vor acasă, nu, nu, n-are rost”.

Ana Maria Chirilă se plânge la un moment dat că a făcut răni la nas, după ce a prizat droguri care nu erau diluate:

”Judecătoare: MMC-ul ăla, 3-MMC-u… c-acuma vorbim deschis și știm despre ce e vorba… pe care băieții o combină cu un fel de supliment alimentar care e un fel de calciu, magneziu! F*** vitamine! Ok? Și-o slăbesc, că altfel îți rupe nasu’! O dată am consumat și nefăcută cumva că nu au avut timp s-o prepare… și… mi-o rupt nasu’…

Bărbat:[neinteligibil]… Ești proastă, tu nu vezi că ai și rană la nas?

Judecătoare: Da… Și se întâmplă foarte rar la mine!

Bărbat: Da…

Judecătoare: Eu nu mi-aș mai dori, doar că… nu… nu știu cum să zic… îmi vine câteodată chefu’ ușor, na… ce vrei… Nu mi-a venit niciodată să zic asta! Uite, am chef câteodată să consum iar! Chiar am chef!”