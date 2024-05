Luni, 20 Mai 2024 (14:41:37)

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a participat, într-o singură zi, la nu mai puțin de șapte acțiuni electorale, în piața de la Verești, apoi la Lucăcești, la zilele comunei Hârtop, precum și în localitățile Preutești, Rădășeni, Vadu Moldovei și Râșca.

„Despre ultimele două lansări ale candidaturilor la postul de primar ale liberalilor din Vadul Moldovei și Râșca, vreau să fac câteva precizări. Acasă la domnul ministru Bogdan Gheorghiu, la Vadu Moldovei, am lansat candidatul liberal, în persoana fostului primar, Marcel Iacob. Acesta vine cu proiecte excepționale pentru cele opt sate ale comunei. Oamenii așteaptă canalizare, gaz metan, modernizarea spitalului, care este într-o stare necorespunzătoare, și la toate acestea domnul Marcel Iacob are soluții, mai ales că a mai fost primar timp de trei mandate la Vadu Moldovei”, a spus Flutur. El a adăugat că la Râșca, într-o sală arhiplină, a fost lansată candidatura pentru un nou mandat a primarului liberal în funcție, Ionuț Andreica. „Este un primar bun și iubit în localitatea sa, care are proiecte de aducțiune de apă pe o distanță de peste 20 de kilometri. Ionuț Andreica a modernizat căminele culturale, a modernizat și dotat școala, a dotat primăria cu utilaje de deszăpezire și pentru intervenție în caz de calamități, a obținut un proiect de aducțiune de gaze naturale pentru comuna Râșca și recent a depus documentația pentru un proiect de 9 milioane de euro pentru asfaltarea mai multor ulițe și străzi din Râșca. Localitatea beneficiază de masă sănătoasă în școli, va primi un microbuz școlar pentru transportul elevilor, iar în mandatul următor vor fi foarte multe proiecte pentru dezvoltarea și îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din această comună”, a declarat liderul PNL Suceava.