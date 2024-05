Luni, 20 Mai 2024 (13:51:55)

Şcoala Gimnazială Frătăuții Vechi a organizat, la finele săptămânii trecute, cea de-a V-a ediție a Concursului Județean de Matematică „De la simplu spre complex”, proiect demarat în parteneriat cu Filiala Suceava a Societății de Ştiințe Matematice, Primăria şi Consiliul Local Frătăuții Vechi.

S-au înscris la masa competițională 183 de elevi din clasele IV – VIII, din mediul rural, provenind de la 24 de unități de învățământ din județul Suceava, îndeosebi zona Rădăuți, dar și de mai departe: Ipotești, Botoșana, Poieni-Solca, Solca, Fălticeni, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc.

Inițiatorul și coordonatorul competiției a fost profesorul de matematică Gheorghe Iacoviță, de la Școala Gimnazială Frătăuții Vechi,

Potrivit acestuia, deschiderea evenimentului a beneficiat de prezența unor persoane importante: dr. ing. Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava; prof. Daniela Isopescu – directoarea școlii gazdă, Cristinel Dinu Antemie – primarul localității, Alina Chifan – director comercial Egger, sponsor principal, prof Marinela Cristina Cimpoeșu - președintele concursului, vicepreședinte SSMR, filiala Suceava etc.

· Premianții

Elevii cel mai bine clasați au fost răsplătiți cu premii şi mențiuni constând în sume de bani oferite de sponsorul principal şi de către Primăria și Consiliul Local Frătăuții Vechi, medalii, diplome și cărți oferite de mai multe edituri. Toți elevii participanți au primit diplome de participare.

Premiile au fost acordate de către prof. Dan Popescu - președintele SSMR (Societatea de Științe Matematice din România), filiala Suceava, director al Colegiului „Ștefan cel Mare” Suceava; de prof. Marinela Cristina Cimpoeșu, de directoarea școlii, prof. Daniela Isopescu, de primarul Cristinel Dinu Antemie și de coordonatorul concursului, prof. Gheorghe Iacoviță.

În total s-au acordat 25 premii și alte 41 de mențiuni, reprezentând 35% din numărul total al elevilor participanți la fiecare clasă.

Premiul special al SSMR, filiala Suceava, a fost obținut de Irina Vîntu, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „Luca Arbure” Arbore.

Premiul special „In memoriam – prof. Maria Bulgaru” a fost adjudecat de elevii: Elena Cristina Creangă, Școala Gimnazială Botoșana; Amelia Florina Batrînu, Școala Gimnazială „Luca Arbure” Arbore; Elisa Eva Tironiac, Liceul Tehnologic „Tomșa Vodă” Solca; Daniel Petrică Jucan, Școala Gimnazială Poieni-Solca.

Locul I a fost obținut de către elevii: Andrei Hojbotă, Școala Gimnazială Poieni-Solca; Bianca Ifrim, Școala Gimnazială Râșca; Domnica Boca, Școala Gimnazială Botoșana; Victor Ioan Halip, Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea; Gabriel Valentin Mihalescu , Liceul „V. Gherasim” Marginea.

Pe locul II s-au clasat elevii: Ștefan Ileșoi, Școala Gimnazială Botoșana; Sebastian Tipa, Școala Gimnazială „George Voevidca” Câmpulung; Ana-Maria Halip, Școala Gimnazială ,,Dr. Simion și Metzia Hîj" Volovăț; Ioan Uriciuc, Școala „George Voevidca” Câmpulung; Maria Robu, Școala Gimnazială Botoșana.

Locul III a fost obținut de către elevii: Paraschiva Daniela Hojbotă, Școala Gimnazială Poieni-Solca; Ștefan Andreica, Școala Gimnazială Botoșana; Matei Bondor, Școala Gimnazială nr. 2 Marginea; Denisa Galan, Școala Gimnazială „George Tofan” Bilca; David Covalschi, Școala „George Voevidca” Câmpulung.

Mențiunea I a fost obținut de către elevii: Bianca Maria Rotari, Liceul „Vasile Gherasim” Marginea; Gabriel Alexandru Gherasim, Școala „George Voevidca” Câmpulung;Georgiana Balan, Școala Gimnazială Nr. 2 Marginea; Simona Boca, Școala Gimnazială Botoșana; Paul George Pahome, Școala nr. 2 Iaslovăț

Organizatorii concursului au mulțumit tuturor factorilor implicați în desfășurarea în condiții excelente a concursului, au felicitat elevii premianți, părinții acestora și profesorii îndrumători și au lansat invitația pentru ediția a VI-a din mai 2025.

Sponsori ai evenimentului din acest an au fost: „Egger Group” Rădăuți; Editurile Act și Politon, Artedu, Asociația „Curtea Veche”, Booklet, Caba, Crime Scene Press, Daksha, Edu, For You, Hyperion, Ink Story, Librărie.net, Litera, Niculescu, notamaximă.ro, Preda Publishing, Sinapsis, Sigma, precum și societățile „Hometime Delicatessen” Ilfov, „Bonbon Candy SRL” Cluj-Napoca, „Bună Dimineața” Frătăuții Vechi; cpt (r) ing. Ioan-Traian Coca, Canada; scriitorul Dan Bițuică.

Partenerii proiectului: Primăria comunei Frătăuții Vechi, S.S.M.R., filiala Suceava.