Miercuri, 15 Mai 2024 (16:43:36)

Pentru câteva zile, Vatra Dornei a fost, din nou, capitala minifotbalului românesc, Baza Sportivă Stadium Yanis găzduind cea de-a XI-a ediție a Cupei Aqua Carpatica. Pentru prima dată, întrecerea de la munte a fost licențiată de către Federația Română de Minifotbal, ediția de anul acesta fiind și prima internațională, prin participarea a trei formații din Republica Moldova: Troița, Moldindconbank, și FC Talmaza.

După 32 de meciuri, tot atâtea dispute spectaculoase și 176 de goluri, trofeul și premiul cel mare, de 10000 de lei, a revenit echipei Bellfoot din Iași, care a dispus în finală de Gemina Cluj-Napoca cu 4-2. Golurile ieșenilor au fost semnate de către Ramon Gheorghe (2), Ionuț Munteanu și Radu Văleanu, în timp ce pentru clujeni au punctat Florin Boerean și Simion Covaci. Gemina a încasat și un cec de 5000 de lei, ediția de anul acesta beneficiind de premii duble. De altfel, competiția dorneană este singura din țară care beneficiază de un asemenea fond de premiere, raportat și la faptul că echipele participante nu plătesc nicio taxă de înscriere.

La finală, jucătorii celor două echipe au intrat pe teren alături de grupele de juniori de la CSM Dorna.

În finala mică, finala dornenilor, Black Hill Vatra Dornei a dispus de revelația turneului, tânăra echipă Aqua Carpatica, „croită” în jurul unor angajați ai fabricii din Coverca. Scorul final a fost de 4-1, astfel încât Black Hill și-a adjudecat premiul de 2500 de lei, aferent locului trei, în timp ce echipa învinsă din finala mică s-a ales cu 1500 de lei.

La fel ca și la edițiile precedente, au fost acordate și premii individuale, în valoare de 250 de lei, pentru golgheterul competiției, anul acesta, jucătorul de la Aqua Carpatica Iustin Obleșniuc (9 goluri), cel mai bun portar – Narcis Morariu de la campioana Bellfoot și cel mai bun jucător al turneului – Robert Asăvoaie (Bellfoot).

Toate meciurile au fost arbitrate de către Vasile Tacu și Ghiță Ignătescu, cavaleri ai fluierului din Suceava, alături de Lucian Mandi și Cosmin Pop, din Cluj-Napoca.

La fel ca și precedentele două ediții, competiția a fost dedicată memoriei celui care a inițiat-o în anul 2012, Stelian Chiforescu, de la a cărei dispariție s-au comemorat 4 ani chiar în ziua finalei. De altfel, după intonarea imnului de către simpaticii și talentații frați Ștefania și Ciprian Cojocaru, cei peste 300 de spectatori prezenți au ținut un moment de reculegere în memoria apreciatului om de afaceri dornean, precum și pentru alt mare iubitor al minifotbalului din Vatra Dornei, trecut prematur la cele veșnice, Adrian Kasper.

Premiile au fost înmânate de către foști colaboratori și prieteni ai fostului vicepreședinte AQUA Carpatica, Stelian Chiforescu, precum și de membri ai familiei: Elena și Adrian Chiforescu, Angela Avram, Oana Hrițcu, Angelica Fădor, Daniel Pasat, Ilie Crăciunescu, Bogdan Cruceanu, Remus Cârlan și Doru Bighiu.

„Am susținut mereu competițiile de valoare ce sprijină comunitatea locală, iar memoria prietenului meu, Stelian Chiforescu, trebuie respectată și prin continuarea acestei întreceri pe care el a inițiat-o în urmă cu 12 ani. Felicit toate echipele participante, în mod special câștigătorii, le mulțumesc pentru că au respectat sportivitatea și fair-play-ul, valori în care noi credem necondiționat și mă bucur că am avut parte, din nou, de o ediție reușită. Vom continua să evoluăm de la an la an și să aducem chiar noi competiții pentru Vatra Dornei”, a transmis omul de afaceri Jean Valvis, Președinte Director General Aqua Carpatica.