DPA piesetractor.ro

Duminică, 7 Aprilie 2024 (16:42:07)

Unul dintre cele mai moderne magazine care se adresează în special agricultorilor și fermierilor - Depozitul de piese agricole, este deschis, începând de sâmbătă, 6 aprilie, la Frasin, în inima Bucovinei. Magazinul deschis în parteneriat cu Kramp, pe Calea Bucovinei Nr. 87, bloc I3, pune la dispoziția celor interesați tot ce au nevoie pentru lucrări agricole, îngrijirea grădinii, a casei ori pentru creșterea animalelor, o gamă extinsă de produse putând fi comandată și de pe site-ul piesetractor.ro.

Programul de funcționare al magazinului destinat agricultorilor și fermierilor este 08:00 – 17:00, de luni până vineri, iar sâmbăta este deschis între orele 08:00 – 12:00.

Noul magazin a fost inaugurat în prezența a zeci de participanți, printre care primarul orașului Frasin, Marinel Bălan, parteneri, colaboratori și clienți fideli, dar și numeroși localnici, dornici să descopere produsele de care au nevoie și pe care le găsesc atât de aproape.

Investiția totală pentru deschiderea noului magazin a fost de aproximativ 400.000 de euro, fiind realizată în parteneriat cu Kramp, o companie din Olanda care are aproape 450 de magazine de acest gen în Europa.

După slujba de sfințire, toți participanții au fost invitați să ciocnească o cupă de șampanie și să deguste din bunătățile pregătite de gazde – grupul Moira, care începând din primăvara anului trecut a demarat realizarea unui lanț de magazine locale și regionale, dedicate gospodarilor amatori și profesioniști.

Primul magazin a fost inaugurat cu mai puțin de un an în urmă la Salcea, aproape de Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava, chiar la drumul național (DN 29) care face legătura între județele Suceava și Botoșani. Ca adresă, Depozitul de piese agricole inaugurat anul trecut este pe Calea Sucevei 124, dar toată lumea știe locația respectivă ca fiind “La tractorul roșu” - pe partea dreaptă, cum mergi de la Suceava spre Botoșani.

Al treilea magazin destinat agricultorilor și fermierilor va fi inaugurat tot anul acesta, după sărbătorile de Paști, la Rădăuți, acoperind astfel o altă zonă cu puternică dezvoltare pe partea de agricultură și creștere a animalelor, venind în întâmpinarea necesităților acestora cu tot ce au nevoie.

Depozitul de piese agricole este structurat astfel încât să fie foarte ușor de găsit ceea ce caută clienții, toate produsele fiind aranjate pe zone clar delimitate, de la cele de unelte de grădină la îmbrăcăminte, de la elemente de prindere tractor la produse de erbicidat, de la cele necesare pentru creșterea animalelor la mii de piese și echipamente service, de la chimicale cu diverse întrebuințări în culturile agricole, semănat, până la corpuri de iluminat și instalații solare pentru garduri electrificate, necesare crescătorilor de animale.

Magazinul este deservit de specialiști care consiliază clienții la raft, precum și de persoane care se ocupă de partea de casierie și contracte, fiind create mai multe locuri de muncă pentru locuitorii din zonă.

Toate produsele din cadrul „Depozitului de piese agricole” sunt însoțite de cod QR, încât prin scanarea acestuia cu aplicația aferentă din telefonul mobil, cei interesați pot afla toate datele tehnice de care au nevoie.

“Magazinul este conceput ca un plus pentru agricultori, fermieri, dar și pentru cei care se îngrijesc de casă și grădină. Avem o experiență de peste 30 de ani în domeniu și de aceea am decis să deschidem un magazin specializat pentru astfel de necesități. La DPA găsești tot ce ai nevoie, iar ce avem expus în magazin reprezintă doar o mică parte din cele peste 20.000 de produse pe care le avem în stoc și sunt prezentate pe site-ul www.piesetractor.ro , unde înregistrăm sute de comenzi pe zi”, a explicat Andrei Corniciuc, manager Moira DPA.

Noul concept de magazin adresat fermierului și gospodarului urmează să fie extins și în alte locații, toate PBK, adică powered by Kramp.

“Alături de Moira DPA, partenerul nostru strategic, am reușit să aducem pe piața din România un concept nou de retail, iar clienții sperăm să se bucure de diversitatea produselor, a gamelor existente, de raportul foarte bun calitate-preț. Împreună cu ei vrem să dezvoltăm acest nou concept de magazin, în care agricultorii și fermierii găsesc tot ce au nevoie, sub același acoperiș. Moira este o afacere de familie, care se potrivește foarte bine cu modelul de business Kramp, care este lider pe piața agro în Europa de mai bine de 75 de ani. Am încheiat un parteneriat pe termen lung, pe care dorim să-l dezvoltăm”, a precizat Mihai Georgescu, reprezentantul companiei Kramp în România.

Grupul Moira, care în weekend a mai făcut un pas în dezvoltarea rețelei de magazine pentru fermieri și gospodari, a devenit unul din principalii angajatori privați din zona Sucevei, sprijinind comunitatea locală din zonele unde își desfășoară activitățile.