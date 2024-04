Ruptură politică

Sâmbătă, 6 Aprilie 2024 (13:33:50)

Unul dintre cei mai cunoscuți consilieri locali din actualul mandat, omul de afaceri Adrian Arămescu, a plecat din Partidul Național Liberal și vrea să devină singurul candidat independent care să reprezinte sucevenii în deliberativul local.

„Ruptura” lui Adrian Arămescu de PNL s-a petrecut săptămâna aceasta, pe fondul unor nemulțumiri acumulate în timp dar și a schimbărilor recente din cadrul partidului, în care noul candidat de primar se înconjoară de noi membri care se vor regăsi pe listele de candidați la Consiliul Local.

„Nu mă regăsesc în noua echipă pentru Consiliul Local – acolo mergem să venim cu proiecte, nu să-i tundem pe cetățeni și nici să-i batem”, afirmă Adrian Arămescu, făcând referire directă la cele mai recente „achiziții” ale PNL, care se vor regăsi printre primele locuri pe lista de consilieri locali.

„M-am săturat ca ideile mele să fie puse în practică dar sub semnătura altora ca inițiatori”, spune Adrian Arămescu, care a precizat că amenajarea de sensuri giratorii, construirea grădiniței din Obcini, în locul unei bare de garaje, construirea parcării supraterane de pe Ștefan Tomșa și inclusiv transformarea în parcare cu plată a parcării Primăriei Suceava, dar și alte idei, s-au concretizat după ce s-a zbătut pentru ele, uneori chiar ani de zile.

„Vreau ca votul meu să nu mai fie impus! Vreau să fiu vocea cetățenilor Sucevei în Consiliul Local! ”, afirmă Arămescu, care spune că el, fiind zilnic în mijlocul cetățenilor, a preluat mereu doleanțele și nemulțumirile acestora și le-a transmis mai departe administrației locale, o parte fiind rezolvate, dar altele fiind ignorate, deși erau foarte utile.

„Am trei ani de zile de când tot cer să se pună semafor la trecerile de pieton de la Piața Burdujeni și la Torino. Au murit oameni... tot nimic. Nu ar trebui să avem deloc treceri de pietoni nesemaforizate – sunt elemente de siguranță atât pentru pietoni cât și pentru șoferi”

O altă inițiativă pentru care vrea să lupte în continuare, să o vadă pusă în practică, vizează o mai mare viteză de reacție și o independență a administrației în privința reparațiilor stradale:

„Am șase ani de când tot mă zbat să se înființeze în Primărie o secție proprie care să se ocupe de asfaltarea rapidă a gropilor apărute pe drumurile publice. Am venit și cu listă cu tot ce trebuie ca investiție, materiale, oameni, dar nu s-a mai pus în practică nimic. O firmă nu vine să repare o groapă, așa, echipa asta ar acționa oriunde e nevoie de intervenții minore, iar lumea ar fi mulțumită că ceea ce semnalează se repară rapidă, nu peste o lună sau două. Apare problema, o rezolvăm!”.

Adrian Arămescu este în prezent singurul independent din Consiliul Local Suceava și asta își dorește să fie în continuare, pentru a vota așa cum îi dictează conștiința, nu partidul, pentru a reprezenta cetățenii:

„Am început deja strângerea de voturi pentru a fi candidat independent la Consiliul Local Suceava, am foarte multă lume care m-a felicitat pentru această intenție și spun că vor vota să aibă o voce independentă în administrația locală. E un meci greu, legea e făcută parcă să descurajeze candidații independenți. Numai la semnături, am de strâns aproape la fel de multe ca un candidat de primar. Dar am încredere că voi reuși și voi fi vocea liberă a cetățenilor”, a adăugat Adrian Arămescu.

Plecarea acestuia din partid, ca și retragerea candidaturii actualului primar al Sucevei, Ion Lungu, va mai fi urmată și de alte surprize în perioada următoare, campania electorală de anul acesta anunțându-se a fi una intensă și incitantă, cu rezultate greu de anticipat.