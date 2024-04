Vin ploile.”Vin ploile. E-o carte ce-am citit-o / Demult și am uitat ce-i scris în ea. / Vin ploile și tu la geam, iubito, / Privești grădina udă, prin perdea, / Și frunzele mototolite la-ntâmplare / Și-n casă-i cald și mă lipesc de tine: / Mai lasă desfrunzitele grădine, / Îți spun, și cuibărește-ți sânul tare / În palma mea ce blând o să-ți mângâie / Și talia cu miros de tămâie / Din candela aprins-a sărbătoare / A Preacuratei Domnului Marie / Și fii ca dânsa Pururea Fecioară / Ca-n zilele trăite-odinioară...” (Emil Brumaru)

Excepție.De regulă, folclorul nostru privilegiază - cum să zic!? - raportul clasic, tradițional între sexe (adică, fata așteaptă, speră să se mărite, să nu rămână ”fată bătrână”). Iată că am găsit și reversul, în folclorul basarabean vechi. O fată care refuză - la anul 1925, când a fost culeasă zicerea asta, avansurile insistente ale unui ”play-boy” rustic... Remarcabilă e recunoașterea incompatibilității fizice, intime dintre ei (”nu-mi place cum mă săruți!”). Postez, cuminte, textul de refuz feminin ce are, iată, un secol: ”Du-te bade, și-mi dă pace / C-a ta dragoste... nu-mi place. / Nu-mi place cum mă săruți / Nici la cine te mai uiți / Nu-mi place nici cum mă joci / Nici la cine faci din ochi / Tu gândești, bade și crezi / Prin oglindă când te vezi / Că nu-i om să te întreacă / Și fată să nu te placă. / Eu îți spun azi, cu credință: / De tine... n-am trebuință!”

Recrutare(după ocuparea Bucovinei de sovietici). Câtă tristețe, dramă, ascunsă delicat, sub cuvinte... Citiți (e un text cules în 1975 de la Ursuleac Tănase, 78 de ani, din Hliboca, reg. Cernăuți, și publicat, evident, după 1990): „L-a-ntâi mai recruții pleacă, / Merg părinții să-i petreacă... / Dar pe mine, n-are cine - / Mama-i moartă de trei zile / Tata-i bătrân... și nu poate / Că-l întreabă (rușii - n.a.) și-l socoate / Am un frate, da-i departe... / Nici scrisoarea nu-i răzbate. / Frunzuliță de secară, / Hai, mândruțo, pân la gară / Și mă-i petrece deseară. / Să vezi trenul cum ne cară. / Trenișor cu roate-nalte, / Nu ne depărta, departe / Nu mă duce-n altă țară, / Unde-i pâinea mai amară. / Nu-i amară de pelin. / Da-i amară de străin. / Acolo, nu știu pe nime. / Numa arma-i lângă mine..” PS Nimic de adăugat.

Vis vegetal.Motto: ”Crescu la fereastra Împăratului un brad nalt și frumos, de era minune cum de crescuse el într-o noapte” (Petre Ispirescu - Basmele românilor). ”Aș vrea să fiu copac și-aș vrea să cresc / lângă fereastra ta... te-aș auzi / și-n voie te-aș privi, întreaga zi. / M-aș apuca și iarna să-nfloresc, / ca să te bucuri. Păsările cele / mai mândre-ar face cuib pe creanga mea, / și nopțile mi-ar da cercei de stele, / pe care, ca pe frunze, ți le-aș da. / Prin geamul larg deschis, de-atâtea ori / m-aș apleca ușoară, să-ți sărut / când părul, ce pe frunte ți-a căzut, / când buzele... cu buze moi, de flori. / Spre toamnă m-aș juca, zvârlindu-ți mere / și foi de aur roșu prin odaie, / cu-a ramurilor tânără putere / ți-aș apăra obloanele de ploaie. / Și cine știe... poate că-ntro seară / de primăvară, când va fi și lună, / va trece prin grădin-o zână bună, / făcându-mă femeie... să fiu iară! / Atuncea, sprijinindu-mi de pervaz / genunchiul ud de frunze și pământ, / cu păru-mi încă doldora de vânt, / cu rouă și cu lună pe obraz, / eu ți-aș sări în casă, și senină / (uitând de-atâta vreme să vorbesc), / cu câte-un cuib în fiecare mână / întinsă-n patul tău... o să zâmbesc!” (Magda Isanos)

Opțiuni.- Ce faci, Iţic, mănânci în ziua în care toți evreii postesc? - Uite ce e: eu nu fur, nu mint, nu iau dobândă, nu umblu după femei, dar nici nu postesc. - Prost mai ești! Nu e mai simplu să nu mănânci o zi?

Codreanu(Mihai). ”Vara lui 1900, sonetistul ieșean a petrecut-o la Paris. Locuia într-o cameră minusculă, într-o clădire unde altădată fuseseră grajduri, la capătul liniei de tramvai. Se trezea dimineața, bea două pahare de apă, își îmbrăca singurul costum pe care-l avea, se pieptăna în ciobul de oglindă prins cu sfoară de ușă și ieșea prin oraș. Se plimba toată dimineața și fuma. La prânz, mânca singur la o tavernă de lângă Moulin Rouge, apoi se așeza într-un parc și citea. (...) Primul lucru pe care l-a făcut când a ajuns a doua oară la Paris a fost să se oprească la bordel. Jumătate de bani i-a lăsat aici pentru o negresă rubicondă căreia, într-un exces de entuziasm, i-a citit prima parte a traducerii sale din Cyrano de Bergerac – și chiar dacă româna nu părea s-o impresioneze prea mult, el a fost încântat: era prima dată când citea cuiva, cu voce tare versiunea sa.” (Dan Coman)

69.”Pentru că indicatorul rutier al milei 69 de pe o autostradă din Washington a fost furat de nenumărate ori, autoritățile au decis să instaleze unul marcat drept mila 68,9.

Sonetul LVII.(Being your slave, what should I do but tend?) ”Fiindu-ți sclav, ce pot decât s-aștept / Să-ți umpli timpul după bunul plac? / N-am timpul prețios cum să-l petrec / Nici rost, până nu-mi spui tu ce să fac. / Nici n-o să mustru ora nesfârșită / Când, rege-al meu, stau ceasul să-l păzesc, / Nici la amărăciunea-mi infinită / Când servul tu-l alungi, nu mă gândesc. / Nici n-am să-ntreb cu mintea mea geloasă / Pe unde ești, ce-afaceri îți permiți, / Ca sclav, nici nu gândesc, decât îmi pasă / Pe alții cât îi faci de fericiți. / Atât de proastă-i dragostea, încât / Orice-ai să faci, nu voi gândi urât.” (Will Shakespeare)

Pofte.„Viaţa-i frumoasă, iar Brillat-Savarin, care ne-a fost baci, ne-a învăţat 3 lucruri memorabile: 1) soarta naţiunilor atârnă de felul în care se hrănesc; 2) cei care fac indigestie ori se-mbată, nu se pricep nici la mâncare, nici la băutură; 3) masa este singurul loc unde nimeni nu se plictiseşte în primul ceas de şedere…” (Bogdan Ulmu)

Bucurie.De la cârciumă... cetire. Un beţiv la restaurant: – Ospătar, am fost aseară aici? – Desigur, domnule, ca de obicei, răspunse ospătarul. - Şi am cheltuit vreo 300 de lei? – Într-adevăr, domnule, cu tot cu bacșișuri. Aţi băut straşnic de banii ăştia. – Slavă Domnului! Am crezut că i-am pierdut.

Gentleman.”Un gentleman este pur și simplu… un afemeiat răbdător.” (Lana Turner)

Confuzie(Scuzabilă, nu fiți misogini!). Doamna: - Doctore, am amețeli mari! În plus, mă arde tare aici, în stânga, la inimă! Credeți că e din cauza depresiei cauzată de porcul care m-a părăsit pentru una mult mai tânără!? Chelnerul: - Stimată clientă... în primul rând eu nu-s doctor, ci un simplu chelner. În al doilea, nu sunteți bolnavă, ci doar... beată! Și în al treilea rând, aveți o țâță în scrumiera în care ați încercat să vă stingeți ultima țigară (e un fel de-a zice... deoarece mi-ați fumat și mie vreo trei țigări). Acum, aș putea să vă comand un taxi? Pe care o să vi-l plătesc tot eu, eventual. Că deja a sunat de mult ora închiderii, doamnă.