Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava se află în imposibilitatea de a plăti într-o singură tranșă suma de 800.000 de euro stabilită de Curtea de Apel Suceava ca despăgubiri pentru familia Manea, al cărei bebeluș a murit în 2016 din cauza unei infecții contractate în spital, conform expertizei medicale, a declarat managerul unității medicale, dr. Alexandru Calancea.

Dr. Calancea a declarat, miercuri, că după ce a primit înștiințarea Curții de Apel Suceava cu privire la sentință, a trimis o adresă către casa de avocatură care a reprezentat familia Manea, pentru a discuta despre modalitatea de plată, dar încă nu a primit nici un răspuns. „Suntem în imposibilitatea de a plăti întreaga sumă odată, este o sumă foarte mare pentru spital, de aproape 1 milion de euro. Am pune în pericol desfășurarea activității de zi cu zi. Am făcut mai multe solicitări [către casa de avocatură] pe e-mail și telefonic, dar încă nu am primit nici un răspuns. Sperăm să nu se ajungă la popriri pe conturi sau alte lucruri. Noi i-am invitat să discutăm, să putem eșalona ca să ne putem descurca în continuare”, a afirmat dr. Alexandru Calancea.

Acesta a spus că pentru ca activitatea la spital să se desfășoare fără sincope, să continue proiectele începute și să fie plătite și despăgubirile, o eșalonare optimă ar fi pe câțiva ani. „Să plătim peste 800.000 de euro în două, trei tranșe este imposibil pentru noi. Trei, patru ani ne-ar fi convenabil ca să putem să ne descurcăm și să continuăm proiectele pe care le avem. Așteptăm un răspuns și sperăm să fie favorabil. Putem sta la masa negocierilor”, a mai afirmat managerul spitalului.

Reamintim că Spitalul Clinic de Urgență din Suceava, trimis în judecată ca entitate, a fost găsit vinovat de judecători pentru ucidere din culpă și condamnat la achitarea unei amenzi penale de 280.000 de lei. De asemenea, Curtea de Apel Suceava a dispus ca cele trei părți civile din dosar, respectiv membrii familiei Manea, să fie despăgubiți de spital cu suma totală de 800.000 de euro. În acest dosar s-a judecat doar cazul bebelușului Teodor Alexandru Manea, în care expertiza a stabilit că a fost infectat cu trei germeni din spital, care i-au provocat moartea.

În iunie 2021, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au finalizat și au trimis în instanță dosarul a trei bebeluși morți la câteva ore sau zile după ce s-au născut la spitalul din Suceava în 2016. Nou-născuții au murit într-un interval de 7 luni; unul a murit după 27 de ore de la naștere, altul a trăit 10 zile, iar altul 13 zile.

Expertizele au stabilit că bebelușii ar fi decedat în urma contractării unor bacterii, de la coloana de apă a unității spitalicești. Spitalul a fost inculpat în dosar pentru ucidere din culpă.

Referitor la decesele a doi dintre copii, în expertiză s-a arătat că moartea a fost produsă după infectarea cu aceeași bacterie (tulpină comună).

În cazul copilului Teodor Alexandru Manea, s-a stabilit că a fost infectat cu trei germeni. Cauza morții a fost septicemia cu meningită purulentă și insuficiență respiratorie acută, iar medicii au evidențiat în expertiză că aceasta putea fi declanșată de oricare dintre germeni, „extrem de agresivi pentru nou-născut”.

Expertiza a arătat că „există o legătură de cauzalitate între contaminarea mediului de spital cu microorganisme cu potențial nosocomial, rezultat al neluării măsurilor de dezinfecție a coloanei de apă de către administrația Spitalului Județean de Urgență <Sf. Ioan cel Nou> Suceava și infectarea nou-născuților”.

După ce au analizat expertizele procurorii au încadrat fapta la ucidere din culpă. Principalul responsabil a fost considerat Spitalul Județean Suceava ca entitate.