Marţi, 2 Aprilie 2024 (17:59:49)

Candidatul PSD pentru Primăria Vatra Dornei, Gheorghe Apetrii, și-a prezentat echipa de candidați pentru Consiliul Local al acestui municipiu. Gheorghe Apetrii a subliniat faptul că echipa de candidați este una puternică și diversă, alcătuită din diverse categorii socio-profesionale. „Luni seara am avut bucuria de a ne reuni într-o nouă ședință constructivă de echipă, în cadrul căreia am validat lista noastră de candidați pentru Consiliul Local. Această întâlnire a fost nu doar un moment de consolidare a echipei noastre, ci și o oportunitate de a primi noi colegi în rândurile noastre, oameni pregătiți să contribuie cu pasiune și dedicare la dezvoltarea orașului nostru drag, Vatra Dornei”, a transmis Apetrii. El a arătat că pe listă se regăsesc medici specialiști, ingineri talentați, economiști experimentați, profesori devotați și antreprenori vizionari, toți fiind oameni valoroși și respectați în comunitatea dorneană. Candidatul PSD pentru Primăria Vatra Dornei a arătat că fiecare membru al echipei de consilieri este pregătit să-și aducă contribuția la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din acest municipiu, el adăugând că „sunt mândru să am alături oameni atât de frumoși”.

Lista de candidați PSD pentru Consiliul Local Vatra Dornei este formată din: 1. Gheorghe Apetrii – inginer, antreprenor; 2. Viorica Gnaciuc – medic specialist neurolog; 3. Sorin Ilie Mateiciuc – inginer, antreprenor; 4. Adrian Țarcă - economist, antreprenor; 5. Dana Groza - profesor învățământ preșcolar; 6. Carol Cîrcu - consultant Camera De Comerț Și Industrie Suceava - filiala Vatra Dornei; 7. Sorin Baciu – colonel (R); 8. Florentina Gabriela Costea – medic primar, șef secție Medicină Internă;

9. Bianca Ioana Chesaru – medic primar medicină de laborator, conferențiar universitar, doctor în științe medicale; 10. Andrei Marius Cojocăreanu – jurist, antreprenor; 11. Mihaiela Marinca – profesor de limba franceză; 12. Maxim Candrea – subinginer; 13. Anca Hrib – avocat; 14. Paul Bereholschi – profesor de informatică; 15. Monica Serenela Rusu – economist; 16. Adrian Valentin Ștefănel – antreprenor; 17. Dănuț Nedelea – antreprenor; 18. Rodica Bușcu – psiholog psihoterapeut, 19. Robert Fulop – antreprenor; 20. Cornel Ungureanu – antreprenor; 21. Gabriel Gheorghiță Străjeru – inginer, antreprenor; 22. Ciprian Bâjbâiac – student la științe economice.

· Cezar Ioja și Radu Adrian Rey au fost validați pentru a candida pe lista PSD pentru Consiliul Județean Suceava

Gheorghe Apetrii a mai spus că pe lângă lista pentru Consiliul Local, PSD Vatra Dornei a validat și reprezentanții bazinului Dornelor pentru Consiliul Județean Suceava, respectiv Cezar Ioja și Radu Adrian Rey. „Colegii validați sunt deja cunoscuți în societate, au anvergura necesară pentru a ne reprezenta cu cinste la nivel județean, iar nominalizarea acestora a fost făcută inclusiv ca urmare a consultărilor cu primarii PSD din Țara Dornelor. Pe lângă suportul acordat echipei locale, cei doi vor face parte și din echipa deputatului Gheorghe Șoldan, candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Suceava, și vor contribui cu siguranță la victorie”, a spus candidatul PSD pentru Primăria Vatra Dornei. El a ținut să precizeze că pe lângă persoanele nominalizate pe liste, are alături o întreagă echipă de oameni motivați și hotărâți să contribuie cu tot ceea ce pot la mult așteptata schimbare de administrație și de viziune pentru Vatra Dornei. „Sunt sigur că acest lucru se va întâmpla după 9 iunie. Această echipă minunată pe care o am alături, cu care mă mândresc și care se mărește pe zi ce trece îmi dă atât putere, cât și încrederea că dornenii se trezesc din amorțire și nu mai acceptă nepăsarea și incompetența. Unitatea și determinarea sunt valorile care ne ghidează în fiecare acțiune și decizie pe care le luăm. Știm că avem resursele și cunoștințele necesare pentru a face din Vatra Dornei un loc mai prosper și mai plăcut de trăit. Împreună, ne-am angajat să realizăm fiecare obiectiv pentru binele orașului nostru drag. Vatra Dornei, Misiune Posibilă!”, a încheiat Gheorghe Apetrii.