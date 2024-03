Sâmbătă, 23 Martie 2024 (18:28:06)

Președinția Organizației Municipale Suceava a PNL a fost preluată oficial, sâmbătă, de la Ion Lungu, de către Lucian Harșovschi. Totodată, în cadrul Comitetului de Coordonare Local, „în prezența a 504 suceveni”, prin vot secret, colegii de partid i-au validat lui Lucian Harșovschi candidatura pentru funcția de primar al municipiului Suceava la funcția de primar a municipiului.

După întrunire, noul președinte al Organizației Municipale Suceava a PNL a transmis, printr-un comunicat de presă, că este onorat și le mulțumește „pentru votul de încredere” și îi asigură că nu îi va dezamăgi.

„Îmi doresc să pot face mult mai multe pentru Suceava, știu că pot aduce un nou suflu în ceea ce ține de administrarea și dezvoltarea orașului, simt că îi am pe suceveni aproape, ei au fost cei care m-au adus în acest punct, iar toate lucrurile acestea îmi dau determinarea necesară de a porni pe acest drum și de a câștiga.

Sunt Lucian Harșovschi, om cu experiență în administrația publică locală, dar mai presus de toate, sunt tatăl a trei copii, soț, frate și fiu. Întotdeauna mi-am dorit tot ce a fost mai bun pentru familia mea și vă asigur că la fel mi-am dorit și pentru Suceava, locul unde m-am născut și am crescut. Sunt un om printre oameni, iar discuțiile cu sucevenii m-au făcut să îmi doresc mai mult de la mine și mai mult pentru ei. Și tânăr, dar și cu experiență, alături de suceveni și de echipa în care mereu am crezut, am încredere că vom reuși să facem și mai multe lucruri bune pentru Suceava”, este mesajul lui Lucian Harșovschi pentru electoratul din municipiul Suceava.