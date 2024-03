Duminică, 24 Martie 2024 (15:41:18)

Comuna Moldovița a îmbrăcat vineri haine de sărbătoare, sute de copii, părinți și reprezentanți ai autorităților locale, județene și parlamentari participând la inaugurarea Corpul B al Liceului Tehnologic ”Vasile Cocea”. În noul corp modernizat al acestei unități de învățământ va funcționa Școala Gimnazială cu clasele I-VIII din Moldovița. Lucrările de modernizare au fost realizate printr-un proiect cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Valoarea totală a proiectului a fost de 7,5 milioane, din care 1,35 de milioane de lei a reprezentat contribuția Primăriei Moldovița. La inaugurarea școlii, alături de primarul din Moldovița Traian Iliesi au fost prezenți președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, deputatul Angelica Fădor, șeful Inspectoratului Școlar Județean, Grigore Bocanci, precum și primari din zona de munte a județului. Traian Iliesi a precizat că în clădirea modernizată și dotată complet la standarde europene vor funcționa 13 săli de clasă, cu peste 200 de copii, aceștia urmând să învețe din momentul de față doar într-un singur schimb. Evenimentul de inaugurare a avut loc în curtea școlii, care a fost plină de copii, mulți dintre aceștia venind îmbrăcați în costume populare, festivitățile începând cu intonarea Imnului Național, după care un sobor de preoți în frunte cu protopopul de Câmpulung Moldovenesc, Aurel Goraș a oficiat slujba de sfințire.

Traian Iliesi: „Angajamentul meu pentru educație nu se oprește aici. Prin această investiție oferim o educație de calitate pentru generațiile viitoare de elevi”

În cuvântul său, primarul din Moldovița Traian Iliesi a precizat că această investiție este extrem de importantă pentru întreaga comunitate, deoarece „oferim o educație de calitate pentru generațiile viitoare de elevi. ” Traian Iliesi a spus că lucrările de modernizare au fost făcute printr-un proiect ambițios pentru care s-au depus multe eforturi. „Este un proiect prin care s-a schimbat imaginea școlii la cele mai înalte standarde ale Uniunii Europene. Cu fiecare cărămidă pusă, cu fiecare clasă pregătită s-a construit aici o instituție educativă modernă și sigură, unde copiii vor avea posibilități de a învăța și de a-și dezvolta posibilități, de a-și dezvolta cunoștințele. Astăzi, deschidem porțile pentru un viitor luminos și plin de succes pentru Moldovița. Această școală fiind complet reabilitată din respect pentru cei care îi iubim cel mai mult, copiii noștri. În calitate de primar al comunei Moldovița, sunt onorat să vă am alături deoarece acest proiect reprezintă rezultatul unei colaborări strânse între autoritatea locală și autoritățile județene”, a precizat Iliesi. El a ținut să sublinieze faptul că această școală dispune de toate documentațiile de avizare și autorizare necesară din partea instituțiilor publice, respectiv ISU și DSP Suceava. El a mulțumit atât autorități județene, cât și constructorilor, arhitecților, angajaților primăriei, precum și profesorilor, părinților și elevilor pentru sprijinul acordat în finalizarea lucrărilor. Primarul din Moldovița a mai adăugat că „angajamentul meu pentru educație nu se oprește aici. Primăria Moldovița se va implica activ în dezvoltarea celorlalte corpuri școlare din comună pentru care sunt înaintate documentații de specialitate”.

Traian Iliesi a avut și un cadou special pentru profesori, oferindu-le câte o icoană a Maicii Domnului cu Mântuitorul Isus Hristos. „Vreau să ofer această icoană, nădăjduind că veți iubi și copiii, ducând mai departe prin cultură dragostea pentru credință, neam și țară”, a transmis Iliesi. El a arătat că în fiecare dintre cele 13 săli de clasă sunt icoane similare.

Flutur a anunțat că Moldovița a fost inclusă în programul „masă caldă” pentru elevi

La rândul său, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a felicitat Primăria Moldovița și pe primarul Iliesi pentru finalizarea acestei investiții, el ținând să vină și cu o veste bună pentru elevi. Gheorghe Flutur a arătat că Moldovița a fost inclusă în programul ”masă caldă” în școli. „Asta înseamnă că aici copiii vor mânca la prânz o masă sănătoasă. Transformăm programul <Cornul și Laptele> în masă caldă. Am luptat mult ca să mănânce copiii un prânz sănătos. Pentru că mai important ca orice este alimentația la timp la copii. O să vedeți dumneavoastră, părinții, că e un mare avantaj”, a precizat Flutur. El a mai spus că în tot județul s-a investit foarte mult în modernizarea școlilor, în momentul de față fiind investiții în curs de circa 100 de milioane de euro, din fonduri europene. ”Îmi aduc aminte, cu ani în urmă, că aveam foarte multe școli cu WC în curte. Mai sunt 4. S-a investit și vreau să mulțumesc primarilor pentru asta. Ăsta este pasul spre civilizație, dragii mei. Despre școli aș putea să vorbesc mult. E o prioritate pentru că ei sunt puiuții care vin din urmă să ne ia și locul. Unul dintre ei o să fie și primar, de aici, din curtea școlii, dacă nu mai mulți. Să nu te temi, Traiane. Și în locul meu să vină, că astea sunt trecătoare toate”, a declarat Flutur. El a remarcat faptul că l-a sprijinit întotdeauna pe primarul Traian Iliesi pentru proiectele de investiții din această comună, dar și că acesta vrea mai mult pentru comunitatea pe care o conduce. „Am făcut ceva la Argel, podul, am trecut spre munte și va trebui ca următorul pas să fie legătura cu Brodina. Este un program mare, pe care l-am pregătit pe Valea Brodinei. Venim în acest an cu asfaltul și mai avem de aici, de la Moldovița, ca să nu mai rămână zona înfundată și în momentul în care vă deschidem spre Brodina, spre Ulma, spre frontieră, este pasul spre dezvoltarea turismului aici, la dumneavoastră. Moldovița lucrează la un proiect de 6 milioane de euro pentru apă și canalizare. Astea nu sunt povești de campanie electorală. Sunt proiecte la care știu că aveți toate avizele și vă apucați de treabă”, a declarat Flutur, care a adăugat că Moldovița are și un proiect prin care peste 1.300 de case vor fi racordate la o rețea de gaz metan. „Astea nu sunt povești, sunt fonduri și proiecte aprobate. Apă canal, gaz metan, drumuri, școli. Asta înseamnă pasul spre civilizație. Sigur că lumea vrea mai mult și eu înțeleg asta”, a mai afirmat Flutur, care a arătat că Traian Iliesi este un om de inițiativă, urmând că realizeze și alte investiții benefice pentru comunitatea locală. „Cu el am pornit la drum, cu mulți ani în urmă, și vreau să continuăm sa facem ceva util pentru dumneavoastră, aici, la Moldovița”, a mai spus Gheorghe Flutur.

Angelica Fădor: „Investind în educație, primarul din Moldovița a înțeles că investind în educație, investește în viitorul localității”

Prezentă la evenimentul de la Moldovița, deputata PNL Angelica Fădor l-a felicitat pe Traian Iliesi pentru modul în care în această comună funcționează parteneriatul între autoritățile locale și școală, părinți și comunitatea locală. „Mi-am adus aminte cu drag de faptul că în urmă cu 12 ani, la 1 martie 2012, din postura de primar, atunci, inauguram școala de la Iacobeni. Atunci, la fel ca și acum, era prezent domnul președinte Gheorghe Flutur, de al cărui sprijin m-am bucurat și de al cărui sprijin se bucură și domnul primar, atunci când vine vorba de realizarea obiectivelor de investiții”, a afirmat Fădor. Ea a mai adăugat că o bucură faptul că primarul din Moldovița a înțeles că „investind în educație, investește practic în viitorul localității”, a transmis deputatul sucevean.

