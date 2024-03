În centrul orașului

Ziua Mondială a Sindromului Down a fost marcată la Suceava joi, 21 martie 2024, în centrul orașului, evenimentul „Împreună, prieteni!” mobilizând peste 400 de persoane, martori la o pledoarie pentru educație, solidaritate și normalitate.

Inițiativa a reprezentat o ocazie de a sensibiliza comunitatea, de a evidenția abilitățile persoanelor cu Sindrom Down, contribuind astfel la combaterea stereotipurilor și la promovarea unei imagini pozitive a acestora în societate.

Organizat de Asociația Sindrom Down Suceava, în colaborare cu Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Asociația Blijdorp România, Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru Toţi” Suceava și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, evenimentul a reușit să atragă atenția comunității asupra importanței de a lupta împotriva stereotipurilor și discriminării asociate Sindromului Down.

Activități educative și cultural-artistice dedicate copiilor cu Sindrom Down au fost incluse în programul proiectului „Împreună, prieteni!”, dezvoltat cu sprijinul financiar al Consiliului Local Suceava și al Primăriei Municipiului Suceava.

„Acești copii ai soarelui ne dau o lecție nouă tuturor”

Pe parcursul evenimentului, Radu Cucurezeac, președintele Asociației Sindrom Down Suceava și tatăl Ilincăi, o fetiță cu Sindrom Down, a evidențiat importanța integrării copiilor și tinerilor cu Sindrom Down în comunitate: „Noi, părinții copiilor cu sindrom Down nu cerem decât să colaborăm împreună pentru respectarea unor drepturi fundamentale ale copiilor, cum ar fi: accesul la grădiniță și la școală de masă din cartierul unde acești copii locuiesc, accesul la învățare a unei meserii și la dobândirea abilităților de viață independente”.

Mai mult decât atât, președintele Asociației Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Petru Vasile Gafiuc, a subliniat că acest eveniment este o pledoarie pentru educație și normalitate, precizând totodată că: „Acești copii ai soarelui ne dau o lecție nouă tuturor prin faptul că putem îmbrățișa și iubi fără să așteptăm ceva în schimb (...). Este de admirat forța părinților care se unesc pentru apărarea unor drepturi fundamentale ale omului: dreptul la educație, dreptul la sănătate, dreptul la demnitate, dreptul la muncă și noi de la Asociația Institutul Bucovina vom sprijinii necondiționat astfel de inițiative”.

În plus, autoritățile locale și instituțiile partenere au transmis mesaje încurajatoare și de susținere, printre cei prezenți numărându-se Niculai Barbă - vicepreședintele Consiliul Județean Suceava, Amedeia Vițega – consilier CJ, Teodora Munteanu - viceprimarul municipiului Suceava, Nicoleta Daneliuc - asistent social în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, inspectorii Grigore Bocanci și Daniela Ceredeev - Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Răzvan Aioanei - directorul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Suceava și Cristina Lungu – consilier la Agenția pentru Plăți și Inspecții Sociale Suceava.

Sesiuni de călărie, muzică, activități creative

Alte momente de la evenimentul de joi au fost: lansarea baloanelor, o prestație muzicală oferită de corul de copii ROGVAIV, de la Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava, achiziționarea de brelocuri în formă de floarea-soarelui pentru susținerea continuă a copiilor cu Sindrom Down, activități creative de desen și colorat, precum și sesiuni de călărie oferite de EquestrianDreams. De asemenea, atmosfera a fost întreținută de sesiuni de Zumba și Kangoo Jumps, de la Bucovina Dance Studio și Fitness Sport Club.

Aproximativ 300 de voluntari - elevi, studenți și profesori din Suceava, de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”, Școala Gimnazială Nr. 1, Școala Gimnazială Nr. 3, Liceul cu Program Sportiv, Colegiul Național „Petru Rareș”, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Școala Gimnazială Nr. 8, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava - specializările Asistență Socială și Kinetoterapie și motricitate și Asociația Teona Ariana au fost prezenți la eveniment.

Acest eveniment a fost susținut de sponsorii: SC Agrofruct Roșcani SRL, Cofetăria Delicitate, Aqua Carpatica, Ceaunul Bunicii, PartyUniverse.ro, Evel Mod, FACOS, Sav-Com, SC TasuGold SRL, KidAchy, Flexicredit Suceava.