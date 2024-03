Vineri, 22 Martie 2024 (11:52:14)

Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” organizează vineri, 22 martie 2024, de la ora 16:30, în Sala de Artă „Elena Greculesi”, lansarea volumului „Suflete rupte” de Grațiela Țurțu.

Moderator: George Sauciuc. Vor prezenta evenimentul: Rodica Pușcașu Pricop și Vlad Sibechi.

Grațiela Țurțu s-a născut în comuna Valea Moldovei, este de profesie economist, cu preocupări multiple pe tărâmul cultural-artistic, pasiuni puse în valoare doar de câțiva ani. Astfel, începând cu anul 2015 i s-au publicat șase cărți de proză, precum și alte texte, apărute în antologii literare și Metamorfoze.

De asemenea, în anul 2023 a obținut Premiul I la Concursul național de poezie „Rezonanțe Udeștene”. Este membră a Clubului de Inițiativă Literară din anul 2016, a Cenaclului Transfrontalier „Mașina cu poeți” și membră fondatoare a asociației cultural-educative ACCES.

Din anul 2021 este membră a Societății Scriitorilor Bucovineni.

În același timp, este pasionată de artele plastice, realizând atât picturi de icoane în stil bizantin, cât și tablouri cu tematică diversă, folosind mai multe tehnici de lucru. A participat șapte expoziții de grup și o expoziție personală.

"Ce mult te-am iubit și încă o fac! Ai fost mereu cu mine, în toate drumurile, faptele și trăirile mele neînțelese de ceilalți. Te-am iubit profund, dureros, sălbatic. Inima se obișnuise să plângă în tăcere. Nimic nu te-a înlocuit, nimic, chiar dacă am făcut atâta rău celor din jur. Speram, la început, că nașterea Emei te va împinge departe și că timpul va lucra precum distanța și va estompa dragostea pentru tine… Ciudat, azi am aflat că soțul meu (ce vulgar sună!) are o iubită. Ceea ce înseamnă că totul s-a terminat: voi rămâne singură. Asta n-aș suporta. Ți-am zis că sunt egoistă, dar sunt și slabă. Singurătatea, oricum, m-ar ucide prin boală. Iartă-mă, incredibila și singura mea iubire! Plec, deși voi plăti și în cer. Atât de mult te-am iubit!” - fragment din volumul „Suflete rupte”.