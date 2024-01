Duminică, 7 Ianuarie 2024 (11:33:31)

Un sucevean care avea în față un viitor promițător a ajuns în final pușcărie după ce a intrat în anturaje care s-au dovedit a nu fi cele mai bune. Roberto Elisei Boca, de 22 de ani, din Cajvana, a fost de acord să discute cu colegii de la site-ul www.botosaneanul.ro, cărora le-a dezvăluit cum a ajuns să stea închis în Penitenciarul Botoșani.

Tânărul care provine dintr-o familie înstărită a studiat arhitectura în Italia și se pregătea să intre în acest domeniu pe care l-a îndrăgit de mic. Din păcate, la un moment dat a făcut cunoștință cu o serie de indivizi care consumau droguri și a devenit, la rândul său, consumat. De aici și până la fapta care l-a trimis în penitenciar nu a mai fost decât un pas.

În ianuarie 2022 a comis un jaf care i-a adus o condamnare de 3 ani și o lună de închisoare. Înarmat cu un pistol, cu gluga pe cap și cu masca pe figură, Elisei Boca a intrat într-o cafenea din Iaslovăț. A amenințat-o pe gestionară, care a deschis casa, de unde autorul jafului a luat o parte din încasări. Autorul a plecat liniștit ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, iar fata a pus mâna pe telefonul mobil și a alertat poliția.

Autorul a fugit cu suma de 1.386 de lei. Inițial, s-a recuperat suma de 764 de lei, restul prejudiciului fiind achitat ulterior de tatăl tânărului. Tânărul a fost judecat și condamnat pentru comiterea infracțiunii de ”tâlhărie calificată”, ”nerespectarea regimului armelor și munițiilor” și ”deținerea sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării”.

Din spatele gratiilor se căiește acum pentru ceea ce a făcut și îi sfătuiește pe tineri să aibă grijă cu cine pleacă la drum.

”Era exact după perioada asta de sărbători, totul s-a întâmplat în ianuarie, mai precis, pe 24. Am comis o faptă pe care o recunosc și regret enorm de mult că am ajuns în acea situație. În primul rând, din cauza anturajului urât pe care le-am avut înainte și vreau să transmit un mesaj. Eu am vârsta de 22 de ani, foarte mulți tineri care o să vadă interviul ăsta, mesajul meu este că vreau să fie ca anturajul pe care îl alegeți să fie mereu unul bun. Contează foarte mult anturajul. Eu, indiferent dacă am crescut într-o familie foarte bună, părinții mereu m-au învățat lucruri frumoase, dar anturajul și mediul în care trăiam m-au adus să fac lucruri pe care nu mă gândeam niciodată că o să le fac”, a mărturisit Roberto Elisei Boca în fața jurnaliștilor de la www.botosaneanul.ro.

Tânărul a executat deja doi ani din sentință și spune că în penitenciar totul este diferit față de acasă și le-a mulțumit celor din familie pentru că i-au fost aproape în fiecare moment greu pe care l-a trecut.

„Sărbătorile în Penitenciar bineînțeles sunt mai diferite față de cele de afară. Aici, în Penitenciar lucrul cel mai important care-mi lipsește este familia. Sărbătorile fără familie sunt un pic mai dezolante. Dar, ne bucurăm pentru că și în Penitenciar simțim bunătate de la colegi și toți împreună conviețuim în acest mediu. Din prima clipă, când am ajuns să fiu arestat, familia mi-a fost alături. Prin scrisori, prin telefon, vizită, cu un pachet. Cu orice mi-a fost alături în fiecare moment. Și lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult să mă întorc pe o cale bună. Deci familia m-a ajutat foarte mult.La 20 de ani, încă nu gândești matur. Dar impactul care a fost, a fost urât, atât pentru mine cât și pentru familie. Îmi amintesc că primele zile plângeam continuu. Când venea familia la vizită, eu mereu plângeam când îi vedeam. Dar mi-am dat seama că lucrul ăsta face rău în primul rând mie cât și părinților. Mă vedeau într-o stare care nu era bună și aduceam doar suferințe. Și m-am întărit. Când mă duc la vizită acum îi îmbărbătez. De multe ori îmi spun: «dar, plecăm noi mult mai încurajați ca tine». Adică îi îmbărbătez să fie fericiți”, a detaliat Roberto Elisei Boca.

Iar perioada petrecută în spatele gratiilor i-a adus o apropiere de Dumnezeu, ceea ce i-a dat puterea de a merge mai departe și de a deveni mai bun.

„Pe mine m-a ajutat foarte mult cititul din Biblie, din Sfânta Scriptură. Citesc Biblia, am citit-o de cinci ori până acum. Și lucrul ăsta mă liniștește. Când am o stare mai nasoală, mai nașpa, primul lucru care îl fac, deschid Biblia și mă liniștește”, a concluzionat Roberto Elisei Boca în discuția cu colegii de la www.botosaneanul.ro.