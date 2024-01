Duminică, 7 Ianuarie 2024 (10:55:27)

Când gerurile Bobotezei ar fi trebuit să înghețe orice ochi de apă, lipsa temperaturilor scăzute a ajuns să afecteze și păstrarea unor străvechi obiceiuri. De-a lungul ultimilor ani tradiția altarelor cu cruci de gheață ridicate pentru slujba Bobotezei, păstrată cu sfințenie de peste 120 de ani în comuna suceveană Bosanci, îi provoacă pe pompierii voluntari de aici la eforturi mari pentru procurarea gheții.

Ei sunt nevoiți, așa cum s-a întâmplat și în acest început de an, să caute și să aducă gheața de la sute de kilometri distanță, tocmai pentru a păstra sfântul obicei.

Pregătirile pentru procurarea gheții și fasonarea crucilor la bisericile din Bosanci au demarat în primele zile ale acestui an. Pompierii au dat sfoară în țară și au aflat într-un târziu, că doar prin zona de munte a județului Harghita ar avea sorți de izbândă.

Pentru siguranță au dat comandă de înghețare a apei în tăvi la un abator din Roșcani, dar la orele 04.00 ale dimineții de Ajun al Bobotezei au plecat la drum lung, după prețioasa materie primă. Constantin Blându, șeful Serviciului Situații de Urgență Bosanci ne-a vorbit despre demersul lor:

”După cum vedeți natura nu ne ajută nici în acest an, dar datorită faptului că băieții mei sunt ambițioși, au reușit să găsească și să aducă și în acest an gheață de undeva din zona Lacu Roșu. Au găsit-o într-o zonă unde nu a bătut soarele și au adus gheață de 20 de cm grosime, pentru crucile și altarele de gheață. Nu vrem să se spună cândva că într-un an nu am reușit să păstram această veche tradiție a crucilor de gheață, împământenită în comuna noastră de peste 120 de ani.”

În după amiaza Ajunului Bobotezei plăcile de gheață au ajuns la Biserica ”Sf. Gheorghe” din centrul comunei Bosanci, unde a început munca de fasonare a crucilor de gheață pentru slujba de Bobotează. Alexandru Drăgoi, unul dintre inimoșii pompieri voluntari ne-a povestit: ”Se pun șabloanele, se trasează, după care se sculptează cu drujba.

Finisarea crucilor se face apoi cu cutitoaia, un obiect tradițional, după care are loc montajul, cu ajutorul liantului zăpadă, a meselor și a crucilor de gheață în curtea celor trei biserici din comuna Bosanci.”

Rând pe rând crucile de gheață au căpătat frumoasa formă trilobată, o a patra fiind ridicată la Biserica Pompierilor din municipiul Suceava.

Slujba de sfințire a apei și procesiunea pe ulițele comunei în ziua de Bobotează

După Sfânta Liturghie de la Biserica ”Sf. Gheorghe” credincioșii s-au adunat în curtea bisericii la slujba de sfințire a apei.În jurul altarului împodobit cu crucea de gheață ei au adus sute de vase cu apă, pentru a lua Agheasma Mare. Crucea de gheață a împodobit altarul ridicat din curtea bisericilor.

Pompierii au avut și de această dată un loc aparte, de cinste în timpul slujbei, acest statut respectabil fiind dobândit după zeci și zeci de ani de trudă în ridicarea crucilor de gheață pentru marea sărbătoare.

Semnul sfințirii a fost dat de preot: ”Tu însuți dar, Iubitorule de oameni, Împărate, vino și acum prin pogorârea Sfântului Tău Duh, care sfințește toate, sfințește și apa aceasta!”, iar cântarea specifică marii sărbători a Bobotezei le-a adus oamenilor vestea sfințirii apei de către Mântuitor: ”În Iordan, botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat, Căci glasul părintelui a mărturisit Ţie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te.”

Cu apa sfințită, preoții și pompierii, însoțiți de cântec şi de strigarea liturgică ”Chiraleisa” au plecat apoi în procesiune pe la instituțiile importante ale comunei, iar credincioșii au plecat spre gospodăriile lor cu apa sfințită, în speranța și cu rugămintea către Bunul Dumnezeu ca necazurile să nu se abată asupra familiilor și locuințelor acestora.