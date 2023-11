Duminică, 12 Noiembrie 2023 (18:37:28)

Sala Sporturilor din Piatra Neamț a găzduit zilele trecute Campionatul Național de box pentru cadeți, competiție la care au participat cei mai buni 215 sportivi din România la această categorie de vârstă (14 ani).

Pugiliștii de la CSM Suceava pregătiți de Andu Vornicu au avut o evoluție apreciată, izbutind să cucerească două medalii de aur, prin Șerban Ioan Stoica, la categoria 40 de kilograme, și Constantin Vodă, la categoria 42 de kilograme.

„Șerban Stoica s-a impus în finală la puncte, în fața unui sportiv foarte valoros, din Oradea. A fost un an 2023 foarte bun pentru el, în condițiile în care a mai câștigat Cupa României și a participat la Campionatul European.

Constantin Vodă a câștigat meciul decisiv pentru titlu de o manieră entuziasmantă, în urma abandonului adversarului, un basarabean naturalizat care concurează pentru CS Călărași, în repriza a doua. Sunt două succese muncite, deloc întâmplătoare, ce au venit în urma unui plan de pregătire foarte bine structurat, de la care nu ne-am abătut.

De altfel, am primit felicitări din partea președintelui FRB, Vasile Câtea, pentru modul în care s-au prezentat pugiliștii noștri la Campionatul Național. Am demonstrat că la Suceava există o școală de box care confirmă an de an, în ciuda faptului că posibilitățile sunt restrânse”, a declarat antrenorul Andu Vornicu, care a dorit să mulțumească pentru sprijin CSM Suceava și omului de afaceri Sergiu Spiță.

La aceeași competiție, Alex Iftimi, sportiv pregătit de antrenorul Gheorghe Butnaru la secția de box din Baia, care-și desfășoară activitatea în colaborare cu CSM Brăila, a obținut medalia de bronz la categoria 70 de kilograme.