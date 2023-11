Duminică, 12 Noiembrie 2023 (09:15:34)

Ruta culturală Mihai Eminescu, inițiată de Consiliul Județean Suceava, împreună cu municipiile Iași și Botoșani, a fost omologată și a primit certificatul de recunoaștere în cadrul ediției de toamnă a Târgului de Turism al României. Certificatul de recunoaștere a acestei rute i-a fost înmânat vicepreședintelui CJ Suceava, Niculai Barbă, care a remarcat faptul că Bucovina este singura destinație care nu lipsește din rutele cultural-turistice omologate în ultima perioadă și lansate cu ocazia târgurilor de turism din acest an.

„CJ Suceava a primit documentul de recunoaștere a calității de inițiator al unei noi rute cultural-turistice, certificate la nivel național, o rută cu un semnificativ potențial turistic care include obiective din zestrea patrimoniului cultural eminescian. Ruta cultural-turistică având numele poetului nostru național, românul absolut, Mihai Eminescu, este realizată de Consiliul Județean Suceava împreună cu primăriile municipiilor Botoșani și Iași”, a spus Barbă. El a arătat că județul Suceava are incluse în proiectul inițial al acestei rute obiective din mai multe localități, Suceava, Călinești-Cuparencu Șerbăuți, Putna, şi se lucrează la documentații pentru ca această rută să includă obiective din cât mai multe localități sucevene, în condițiile în care nu sunt zone în care să nu se regăsească pașii și amprenta marelui poet Mihai Eminescu.

„Certificată în prezent, la debut, ca o rută națională, consider că aceasta poate și trebuie dezvoltată, pentru a deveni în scurt timp o rută cultural - turistică transnațională prin includerea, în primă etapă, a zonelor transfrontaliere, Regiunea Cernăuți și Republica Moldova. Am inițiat deja și ne dorim să dezvoltăm cât mai multe proiecte în comun cu județele vecine deoarece dezvoltarea turismul în zonă aduce avantaje tuturor”, a mai afirmat Niculai Barbă. El a adăugat că odată cu omologarea Rutei Cultural-Turistice Mihai Eminescu, își dorește o „unificare” a festivalurilor și a altor evenimentele organizate în jurul zilelor semnificative 15 ianuarie și 15 iunie, la Putna, Ipotești, Suceava, Botoșani, pentru a le crește din toate punctele de vedere și pentru a da posibilitatea unei participări crescute atât din partea specialiștilor, cât și a publicului.

Niculai Barbă a amintit că în luna februarie a fost obținut și omologarea rutei cultural - ruristice „Pe Urmele Geniilor Ciprian Porumbescu și George Enescu”, realizată împreună cu județul Botoșani. „De precizat că în județul Suceava am dezvoltat încă din anul 2008, Consiliul Județean, la inițiativa președintelui Gheorghe Flutur, o serie de trasee turistice, unele fiind numite Drumuri, dorind ca și prin aceste proiecte să conservăm și să promovăm patrimoniul material și imaterial al județului Suceava în întreaga lume, sub brandul Bucovina. Drumul lui Ștefan, Drumul Ouălor Încondeiate, Drumul Lemnului, Drumul Huțulilor”, a mai afirmat Niculai Barbă.

El a mai spus că odată cu înființarea în acest an a Organizației Regionale de Management al Destinației Bucovina, se poate aborda de pe un nivel superior promovarea județului Suceava sub brandul Bucovina. De asemenea, vicepreședintele CJ Suceava a amintit și că în acest an, Bucovina este Destinația Anului în România, iar Bucovina se regăsește pe podium în toate clasamentele pe turism, inclusiv la nivel internațional, recent proiectul „Via Mariae – Drumul Reconcilierii” depus de administrația județeană fiind desemnat finalist la categoria „Turism religios, pelerinaj și spiritual” a Premiilor Rețelei Europene de Turism Cultural (ECTN) „Destinația turismului cultural durabil 2023”.