Marţi, 19 Septembrie 2023 (16:24:15)

Echipele de fotbal și handbal ale Liceului cu Program Sportiv din Suceava au avut parte de un sfârșit de săptămână reușit în întrecerile naționale de juniori în care sunt angrenate. Astfel, fotbaliștii pregătiți de Ovidiu Bosancu, participanți în Liga Elitelor Under 14, au dispus cu scorul de 4-2, pe teren propriu, de FC Botoșani. De asemenea, echipele Under 17 și Under 19, antrenate de Andrei Ițco și Gabriel Șuleru, au câștigat ambele partide din cadrul dublei cu CSM Bacău, cu 3-1 și, respectiv 4-0. Tot weekendul trecut, formația de juniori Under 15 a dispus cu 22-0 de Juniorul Salcea într-un meci din cadrul campionatului județean.

La handbal, echipa de junioare III pregătită de Florin Ciubotariu și Iulian Dugan a învins formația CSȘ Bacău, cu 43-9, în vreme ce juniorii II antrenați de Adi Mitrea au trecut cu 30-21, în deplasare, de LPS Vaslui. Ultimul succes a fost repurtat de formația de juniori I condusă de Răzvan Bernicu, învingătoare cu 40-29 în duelul cu CSM Bacău.