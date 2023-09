La doar 22 de ani, Deni Costiuc, cunoscut sub numele de scenă de DJ Deny, este unul dintre puținii artiști suceveni care a reușit să se impună în peisajul muzicii electronice de la noi din țară. DJ Deny a absolvit Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți, obținând rezultate foarte bune la examenul de bacalaureat. S-a îndrăgostit de această profesie la 13 ani, când a văzut pentru prima dată la lucru un DJ, la un banchet. A început apoi să mixeze în sufragerie, sub privirile îngăduitoare ale familiei, dar a devenit rapid cunoscut în zonă, fiind solicitat să pună muzică la foarte multe majorate. Descoperit de frații Dan și Adi Angheluș, de la Erick`s Agency, DJ Deny s-a confruntat în prima parte a activității sale cu un refuz din partea organizatorilor de evenimente importante, deoarece era considerat prea tânăr. A avut șansa, în mai multe rânduri, să fie solicitat, totuși, deoarece un DJ sau altul s-a retras în ultimul moment. O astfel de conjunctură l-a adus, la 16 ani, ca DJ la ziua lui chef Cătălin Scărlătescu, care, reamintindu-și de acel moment, a spus „să mor eu dacă am auzit muzică mai frumoasă”.

