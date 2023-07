Luni, 24 Iulie 2023 (15:23:50)

Procedurile pentru darea în folosință a heliportului SMURD de pe terasa Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava se derulează în pași de melc, în condițiile în care lucrările începute în octombrie 2020 au fost finalizate și recepționate la sfârșitul anului 2021. De atunci, unitatea medicală a reușit cu mare greutate să ocupe cele 5 posturi dedicate heliportului, după trei runde de concurs. La primul, din 25 martie 2023, s-a ocupat un singur post, cel de manager de mentenanţă, în 25 mai a.c. s-a ocupat încă un post, de manager responsabil al heliportului, și abia în această lună s-au ocupat și celelalte trei posturi, de manager de siguranţă, de responsabil cu securitatea aeronautică şi de manager de calitate. Astfel, echipa de la heliport va fi operațională abia din data de 3 august și va începe cursurile de instruire. După aceea dosarul cu documentația tehnică va fi transmis la Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR), care va trimite inspectori auditori la fața locului pentru verificări. Procedurile AACR au termen de 120 de zile, dacă nu apar probleme, așa că șansele ca elicopterele SMURD să aterizeze și să decoleze în acest an de pe heliportul spitalului din Suceava sunt aproape zero.

Alte spitale din țară au reușit, însă, să realizeze lucrurile în timp mai scurt. De exemplu, spitalele județene din Bistrița și din Bacău au început amenajarea heliporturilor pe terasă în același an cu Suceava și la această dată le au deja funcționale. La heliportul de la Spitalul Județean Clinic de Urgență din Bistrița lucrările au început în februarie 2020, au durat aproximativ șapte luni, autorizarea a durat nouă luni și pista de aterizare/decolare a fost dată în folosință din 3 septembrie 2021, aici derulându-se inclusiv misiuni de salvare de noapte. Județul Bistrița-Năsăud are o suprafață de 5.355 kilometri pătrați și o populație de aproape 296.000 de locuitori.

La Spitalul Județean de Urgență din Bacău, lucrările au început în data de 15 iulie 2020 și heliportul a devenit funcțional în data de 27 octombrie 2022. Suprafața județului Bacău este de 6.621 kilometri pătrați și populația de aproape 601.400 de locuitori.

La Spitalul Județean de Urgență din Suceava au început lucrările în octombrie 2020, s-au finalizat în decembrie 2021 și nici acum heliportul nu este dat în folosință.

Demersurile au fost inițiate în anul 2019, pe baza analizei numărului de cazuri de la spital, a complexității acestora, dar s-au avut în vedere și relieful județului, rețeaua de drumuri și capacitatea de răspuns a celorlalte spitale din teritoriu. Județul Suceava are o suprafață de 8.553 km pătrați (al doilea ca mărime din țară), peste 760.000 de locuitori, din care doar 43,89 la sută domiciliază în mediul urban. De asemenea, infrastructura rutieră nu este dezvoltată, ceea ce face ca în anumite perioade din an - concedii, zile libere, sărbători locale, timpul de parcurgere a diferitelor localități să fie ridicat, cu implicații asupra transportului pacienților la spital. Rețeaua de drumuri publice din județ are 3.093 de kilometri, din care 631 km drumuri naționale (locul I la nivel național), cu 258 de km de drumuri europene; 1.136 de km de drumuri județene și 1.315 km de drumuri comunale, străzi etc. Dinamica accidentelor rutiere grave, cu persoane decedate și rănite, plasează județul nostru în top la nivel național.

Existența unui heliport SMURD cu destinație medico-sanitară facilitează atât transportul pacienților într-un timp mai scurt la Spitalul Județean de Urgență Suceava, cât și colaborarea cu alte unități medicale din țară și din străinătate, în vederea asigurării unei asistențe medicale de calitate.