Cu toate că a reușit probabil cel mai spectaculos gol cu piciorul stâng din cariera lui, Florinel Coman ar putea să rămână de la acest meci împotriva lui Dinamo, ca amintire de neșters peste timp, cu acea simulare de selfie cu un telefon aruncat spre el din tribună! Simpatică, fără îndoială, reacția sa de a-l culege și a se manifesta în consecință, dar asta a mascat gestul suporterului dinamovist, a cărui intenție a fost aceea de a-l lovi. Nu cred că-i mai ardea de glume dacă îl nimerea în cap. Și uite așa ajungem la o situație cât se poate de ingrată. Telefoanele mobile au devenit atât de banale, în sensul că nu mai reprezintă un lux, încât pot fi lesne sacrificate pentru astfel de gesturi. A fost mult până a avut unul ideea și în campionatul nostru cel de toate etapele, dar ce se va întâmpla dacă vor apărea imitatorii? Brichetele sunt oprite la poarta stadionului, telefoanele încă nu... Și nici măcar nu trebuie sacrificat telefonul curent, majoritatea dintre noi avem câteva pe acasă, scoase din uz (eu am vreo 4-5!). Dacă la noi a fost cu amuzament și cu happy-end, în campionatul brazilian un jucător a fost rănit serios la față de un telefon aruncat din tribună. Devine tot mai limpede că bucuria ostentativă în fața galeriei adverse ar trebui interzisă prin regulament. Am fost curios dacă au mai existat astfel de incidente pe stadioane și am găsit ceva și mai și, la un eveniment care nu presupune rivalitate sau ostilitate: la un concert în New York, o cântăreață a fost rănită tot la față de un telefon aruncat din public!

În fine, să ne păstrăm încrederea în umanitate și să încercăm să ne bucurăm de fotbal. Cum s-a bucurat fanul dinamovist cu care am văzut meciul, foarte încântat de ceea ce reușește să facă Ovidiu Burcă dintr-o trupă de jucători cu valoare mai degrabă de divizia B (evaluarea îi aparține). Portarul însă l-au nimerit, nu cred că am mai văzut pe la noi unul cu o tehnică specifică atât de curată. Campionatul rămâne problematic pentru Dinamo, șansa ”câinilor” fiind că alții, destui, arată încă și mai rău.