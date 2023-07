Joi, 20 Iulie 2023 (17:26:32)

O tânără de etnie romă din Șcheia, care are în jur de 27 de ani și care are state vechi în fapte de furt și tâlhărie, are de executat o pedeapsă rezultantă de 10 ani și 6 luni de închisoare, au stabilit magistrații Judecătoriei Suceava în ședința de joi, 20 iulie.

Cristina Elena Gherman a fost condamnată la 5 ani de închisoare pentru tâlhărie calificată, însă era deja în stare de recidivă postexecutorie. Astfel, au fost contopite și adunate mai multe pedepse, rezultând totalul de 10 ani și 6 luni de închisoare.

Tânăra se află în penitenciar din decembrie 2020, executând așadar în jur de 2 ani și jumătate din pedeapsă.

Sentința Judecătoriei Suceava nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Pe 2 noiembrie 2020, o judecătoare care se afla la domiciliu, în Suceava, a auzit câinele lătrând puternic, în timp ce ea se afla la etajul casei, iar când a coborât în hol a dat inițial de un bărbat în vârstă. Acesta i-a spus că vrea un pahar cu apă, ulterior proprietara constatând că în apropiere mai era și o tânără, care i-a spus că are bureți de vânzare.

Luați la întrebări, cei doi au părăsit în grabă locuința, fiind prinși ulterior de polițiști.

Într-un alt caz, pe 10 noiembrie, un apel de urgență a venit de pe strada Nicolae Costin din municipiul Suceava. Un martor a relatat că un bărbat și o femeie au pătruns în curtea unui vecin și apoi în locuință, trezind suspiciuni.

Echipajul de la Biroul de Ordine Publică Suceava i-a găsit în curtea casei pe Radu Rostaș, în vârstă de 64 de ani, și pe Cristina Elena Gherman, de 25 de ani, ambii din Șcheia.

Cei doi intraseră în mai multe case, în unele cazuri furând bani sau alte valori. Pentru a-și asigura scăparea, Elena Gherman a împins sau bruscat cel puțin o victimă, astfel că s-a ales și cu punerea sub acuzare pentru tâlhărie calificată.

Și anterior anului 2020, Elena Gherman a mai comis fapte de același gen.