S-au desemnat câștigătorii Concursului Național de Poezie Religioasă Tânără „Light of Life”

Vineri, 26 Mai 2023 (09:03:02)

La Biserica „In Memoriam”, cu hramul Nașterea „Maicii Domnului” din municipiul Suceava, a avut loc joi, 25 mai 2023, festivitatea de premiere a câștigătorilor Concursului Național de Poezie Religioasă Tânără „Light of Life”, ediția I.

Din cei 71 de tineri creatori din toată țara, juriul, format din Adrian Alui Gheorghe, poet, publicist, editor – președinte; Ioan Pintea, preot, poet, publicist; Moni Stănilă, poetă, jurnalistă, promotoare culturală; Emil Munteanu, profesor, editor – coordonator Alecart; Vlad Sibechi, profesor, critic literar, promotor cultural; Gheorghe Cîrstian, profesor, promotor cultural, inițiatorul proiectului – secretar, a ales: Andrei Rusu, Iași: Marele Premiu „Light of Life”; Andreea Duduman, Suceava: Premiul I; Mălina Lipară, Buzău: Premiul al II-lea; Ana-Maria Murariu, Baia: Premiul al III-lea; Amalia Mayer, Fălticeni: Premiul special „Ieromonah Nectarie Chiriță”; Nicoleta Florescu, Suceava: Premiul special pentru un autor din Bucovina. Marele Premiu „Light of life” este în valoare de 1500 de lei; Premiul I – în valoare de 1000 de lei; Premiul al II-lea – în valoare de 750 de lei; Premiul al III-lea – în valoare de 500 de lei; Premiul special „Ieromonah Nectarie Chiriță” – în valoare de 750 de lei; Premiul special pentru un autor din Bucovina – în valoare de 500 de lei. Organizatorii concursului: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților – Parohia „Nașterea Maicii Domnului” Suceava, Fundația „In Memoriam” Suceava, Casa de Poezie „Light of ink” Suceava. Parteneri: Primăria și Consiliul Local Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava, Liceul Teoretic „Varlaam Mitropolitul” din Iași.