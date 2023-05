Miercuri, 17 Mai 2023 (15:48:02)

La Casa de Cultură din Gura Humorului va avea loc vineri, 19 mai 2023, de la ora 10:00, evenimentul „Portret de Artist – Laurențiu Damian”. În programul manifestării sunt incluse mai multe activități care au în centru activitatea artistică a regizorului, scriitorului și profesorului Laurențiu Damian: Colocviul „De la cuvânt la imagine, în ficțiune și documentar”; Lansarea cărții „Îngerul meu cu o aripă smulsă”, 2023; Proiecția filmului de diplomă și lungmetraj „Rămânerea”, 1991 (Scenariul și regia: Laurențiu Damian. Cu: Mircea Albulescu, Șerban Ionescu, Maia Morgenstern, Dorel Vișan, George Alexandru); Sesiune de autografe cu invitatul Laurențiu Damian și moderatorul, regizorul Ovidiu Lazăr. Intrarea este liberă.

Evenimentul de vineri este un preambul la Festivalul Filmului European (FFE), ce se desfășoară, în perioada 19-21 mai 2023, la Casa de Cultură Gura Humorului, tot cu intrarea liberă.

Evenimentul „Portret de Artist – Laurențiu Damian” este inclus în programul „Caravana filmului românesc – Cartea și filmul”, la Gura Humorului, și mai cuprinde joi, 18 mai, la ora 09.00, filmul „Mama” (Regia: Elisabeta Bostan, Scenariul: Vasilica Istrate, Cu: Liudmila Gurchenko, Mihail Boiarski, Florian Pitiş, George Mihăiță). Tot joi, dar de la ora 11:00, publicul poate urmări „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” (Regia: Sergiu Nicolaescu, Scenariul: Sergiu Nicolaescu şi Anusavan Salamanian, Cu: Ioana Pacula, Vladimir Găitan, Sergiu Nicolaescu, Gheorghe Dinică).

Acesta este filmul cu care Sergiu Nicolaescu ar fi vrut să debuteze în lungmetraj, dar forurile de partid ce controlau cultura nu au fost de acord, aşa că a debutat, în 1967, cu o mare producție istorică, „Dacii”.

Scopul Caravanei filmului românesc – Cartea și filmul / Capodopere ale cinematografiei naţionale, proiect aflat la a X-a ediție, spun organizatorii, este acela de a promova filmul românesc, aducând un omagiu cinematografiei naţionale şi cineaştilor români, fiind singura caravană care promovează exclusiv filmul românesc din toate timpurile.

La Gura Humorului, proiectul este realizat cu sprijinul Primăriei Orașului Gura Humorului. Partenerii media locali și zonali: TVR Iași, Radio România Iași, Impact FM, Radio AS, Monitorul de Suceava.

· Programul Festivalului Filmului European (FFE), la Gura Humorului

Programul Festivalului Filmului European (FFE), la Casa de Cultură Gura Humorului, în perioada 19-21 mai, este următorul: vineri, 19 mai, Gala de deschidere urmată, la ora 19:00, de documentarul Apropierea / Too close – r: Botond Püsök / România / 2022 / 85'; sâmbătă, 20 mai, la ora 16:00, Povestea uriașilor adormiți / Tale of the Sleeping Giants / Tunturin tarina – r: Marko Röhr / Finlanda / 2021 / 77’ (documentar); la ora 17:30; Burning Days / Kurak Günler – r: Emin Alper / Turcia, Franța, Germania, Olanda, Grecia, Croația / 2022 / 129’ (thriller, 15+); Iubirea nu e o portocală / Love is not an Orange – r: Otilia Babara / Moldova, Franța, Olanda, Belgia / 2023 / 73' (documentar); Duminică, 21 mai, la ora 16:00; Stepa / Bokzir – r: Regia Ali Özel / Turcia / 2019 / 87’; ora 18:00: Femeia pe acoperiș / Woman on the Roof / Kobieta na dachu – r: Anna Jadowska / Polonia, Franța, Suedia / 2022 / 95’; ora 20:00: Will-o’-the-Wisp / Fogo-Fátuo – r: João Pedro Rodrigues / Portugalia, Franța / 2022 / 67’.

Astfel, FFE vine cu o selecție de 7 filme europene, curatoriată de Cătălin Olaru, directorul artistic al acestei ediții. Detalii despre filme pe: http://www.ffe.ro. Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene în România și EUNIC România, în parteneriat cu Primăria orașului Gura Humorului.