Marţi, 16 Mai 2023 (16:55:28)

Unul dintre demersurile președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, pentru ca o rută rutieră rapidă între Marea Baltică și Marea Neagră să treacă prin Suceava și Cernăuți, în Ucraina, începe să prindă contur. Gheorghe Flutur a făcut referire la o inițiativă pe care a avut-o încă din anul 2017, la Liov, în Ucraina, la o întâlnire cu oficialități din Polonia, Ucraina și România, când a solicitat printr-un memoriu o inițiativă comună a celor trei țări de construire a coridorului Constanța - Bucureşti - Bacău - Suceava - Siret - Cernăuți - Ternopil - Liov - Varșovia. „Astăzi, pe harta de priorități a Comisiei Europene apare acest coridor ca prioritate”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a precizat că dacă Autostrada A7 București - Bacău - Suceava - Siret este o certitudine, adică are finanțarea asigurată, Comisia Europeană ia în calcul coridorul de la Siret spre Cernăuți – Ternopil, care are 212 km lungime, și coridorul Ternopil – Liov, de 200 km, în total 412 km, plus 30 km până la granița cu România. Președintele CJ Suceava a subliniat că aceste priorități apar și pe harta „Inițiativa celor Trei Mări”, un coridor rutier care va fi legat de Autostrada Transcarpatica, iar ca rută alternativă nord-sud care să lege nordul Europei și Varșovia de București este coridorul de la Liov spre Cernăuți - București.

Gheorghe Flutur a amintit că pe același subiect a avut mai multe demersuri și la Conferința Regiunilor de la Krynica din Polonia, dar și în mai multe rânduri la întâlniri cu oficiali europeni. Gheorghe Flutur s-a declarat convins că după terminarea războiului din Ucraina, Autostrada A7 din România va continua prin Ucraina spre Polonia, iar Suceava va deveni, cum a mai fost în istoria ei, un mare oraș de tranzit pe Autostrada Nord-Sud, o autostradă care va aduce dezvoltarea acestei zone. „Am intuit bine atunci să fac astfel de demersuri și sunt hotărât ca împreună cu ucrainenii și polonezii să continuam acțiunile noastre de promovare a acestui culoar de transport rutier care să ridice zona din punct de vedere economic și turistic. Aveți o hartă în care puteți vedea negru pe alb trasee cu kilometri și se referă și la România”, a încheiat Gheorghe Flutur.