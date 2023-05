La Iași

Elevul Antonio Andrei Grădinariu, din clasa a XII-a, de la Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava, a fost recompensat cu premiul I și Medalie de Aur în cadrul etapei naționale a Concursului de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici” de la Iași, de la finele săptămânii trecute.

Adolescentul este îndrumat de prof. Remus Cenușă.

„Am stat 11 ani în Italia cu familia mea, iar anul trecut ne-am întors. Am avut contact doar cu sistemul de învățământ italian până în clasa a XI-a, când am venit aici. De matematică am fost pasionat dintotdeauna, însă aceasta a fost prima mea participare la un concurs de profil. Subiectele mi s-au părut destul dificile, mai ales a patra problemă care cerea și ceva noțiuni de fizică. Am avut emoții mari, recunosc, mai ales când s-au afișat rezultatele. Am fost bucuros”, a menționat Antonio Grădinariu.

Datorită rezultatului său, elevul este admis la Facultatea de Informatică Economică din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, acolo unde vrea să-și continue studiile.

De menționat că tot în această primăvară, Antonio Andrei Grădinariu a obținut și premiul I la Olimpiada Națională de Limbi Romanice – Limba italiană, îndrumat de prof. Irina Natalia Daniela Maxim.

Ceilalți premianți

230 de elevi din toată țara s-au întrecut la Concursul „Adolf Haimovici”, organizat de Facultatea de Construcții de Mașini din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Proba scrisă a avut o durată de 4 ore și a constat în rezolvarea a patru probleme.

Rezultate bune au bifat și ceilalți membri ai lotului sucevean, calificați la a XXV-a ediție a competiție.

Mențiune și Medalie de Argint au obținut: Lia Medeea Vieriu, din clasa a IX-a, de la Colegiul Național “Ștefan cel Mare” Suceava, pregătită de prof. Marinela Cimpoeșu; Andreea Ioana Croitor, din clasa a X-a, de la Colegiul Național “Ștefan cel Mare” Suceava, prof. îndrumător Dan Popescu.

De asemenea, alți trei elevi ai lotului județului au fost premiați cu medalii de bronz: Ioana Moroșan, din clasa a X-a, de la Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, îndrumător prof. Mihaela Ghelbere; Ionela Estera Vizeteu, clasa a XI-a, Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava, îndrumător prof. Aurica Petrache; Cosmin Sava, clasa a XI-a, Colegiul Național “E. Hurmuzachi” Rădăuți, îndrumător prof. Loredana Strugariu.

Premiu special și-a adjudecat Erica Alexandra Cumpăratu, din clasa a XII-a, de la Colegiul Național “Ștefan cel Mare” Suceava, îndrumată de prof. Constantin Scutaru.

Concurs unic în peisajul competițional al disciplinei

Competiția de la Iași se adresează elevilor claselor IX-XII de la filiera tehnologică, toate profilurile, și de la filiera teoretică, profil real, specializarea științe ale naturii, calificați în urma desfășurării etapei județene.

Potrivit organizatorilor, „concursul îmbină rezolvarea de probleme deosebite, atât teoretice, cât şi practice, dar mai ales premiază cele mai bune şi frumoase rezolvări şi compuneri de probleme, stimulând activitatea elevilor creativi”. Aceștia au explicat că este un concurs unic în peisajul competițional al disciplinei, prin aplicabilitatea practică a subiectelor, concursul fiind o modalitate prin care se aduce o contribuție la dezvoltarea unei gândiri creatoare a elevilor, care explorează realitatea practică, trecând dincolo de limitele teoretice.