Joi, 20 Aprilie 2023 (14:20:49)

Unități şcolare sucevene care au finalizat proiecte cu finanțare europeană au evidențiat rezultatele acestora în cadrul etapei județene a Concursului „Made for Europe”, competiție găzduită de Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava.

Proiectele cu cele mai apreciate rezultate au fost recompensate cu Premiul I și vor reprezenta județul nostru la faza națională, de la Bistrița, de la finele acestei luni.

„Competiția se adresează unităților şcolare care au finalizat proiecte cu finanțare europeană în anul şcolar anterior şi a reunit cele mai bune produse finale rezultate ale proiectelor europene”, a punctat inspector școlar pentru proiecte educaționale, prof. Lidia Acostoaie.

· Elevii de la etapa națională

Șase elevi s-au calificat la etapa națională.

Doi sunt de la Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu" Dumbrăveni: Teodora Gafițescu, clasa a VIII-a, pentru produsul final „Manual pentru alfabetizarea emoțională al profesorului”, rezultat în cadrul proiectului Erasmus+ „Only the sky is the limit for open hearts! Solidarity for equality”, coordonată de prof. Mihaela Apetrei; Nechifor Andreea Viviana, clasa a VII-a, pentru un produs final „e-book manual de ecologie pe înțelesul copiilor”, rezultat în cadrul proiectului Erasmus+ „Eco4CreActive”, coordonată de prof. Niculina Pintilii;

Raluca Moisii, din clasa a X-a, de la Liceul Tehnologic „Iorgu Vîrnav Liteanu” Liteni, s-a calificat cu produsul final „e-book”, realizat în cadrul proiectului Erasmus „A Journey into Creative Writing”, coordonat de prof. Cerasela Marleneanu.

La etapa naționaă va mai participa Eduard Bogdan Ifrim, clasa a VII-a, de la Şcoala Gimnazială ,,George Voevidca" Câmpulung Moldovenesc, pentru produs final „Auto-Bot”, realizat în cadrul proiectului „We do STEM together”, coordonat de prof. Lăcrămioara Băcanu.

Lotul sucevean este completat de: Popovici Mihai, clasa a X-a, de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, cu produsul final „film”, realizat în cadrul proiectului „European Fellowship for Digital citizenship”, coordonat de prof. Aniela Vasiliu; Tcaci Dimitria Emilia, clasa a X-a, de la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, pentru produsul final „e-book”, realizat în cadrul proiectului e-Twinning ”Drama an alchemist or chemist”, coordonată de prof. Dumitraș Cristina-Amalia.

„Concursul Made for Europe are ca scop valorizarea experiențelor pozitive acumulate de școli în derularea proiectelor finanţate prin programele europene din domeniul educației și formării profesionale, stimulând creativitatea inovația, spiritul de competiție”, a mai subliniat insp. Lidia Acostoaie.