Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din municipiul Rădăuți a marcat luni 16 ianuarie, Ziua Culturii Naționale printr-o acțiune culturală, acțiune cu titlul „Eminescu ieri și azi”. Potrivit comunicatului primit de la unitatea de învățământ rădăuțeană, acest context cultural i-a impulsionat pe elevii de liceu, dar și pe cei de gimnaziu să-și exprime dragostea și interesul pentru literatură, muzică și arta recitării, sub privirile admirative ale publicului numeros alcătuit din elevi și profesori. A fost evocată personalitatea poetului, prin apel la informații esențiale asupra parcursului biobibliografic, subliniate particularitățile estetice care definesc opera, în general, dar s-au amintit și marile teme ale imaginarului eminescian, fiind recitate sau cântate poezii precum: „Trebuiau să poarte un nume”, de Marin Sorescu, recitată de Georgiana Solovăstru (clasa a X-a C); „E împărțită omenirea”, Alina Carcea (clasa a XII-a A); „Sara pe deal”, Miruna Popovici-voce, (clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”); Maria Molea-pian, Tudor Ruște-vioară, (clasa a XI-a G); „La Bucovina”, Sergiu Chelba, (clasa a XII-a A); Glossă, Matei Fâșcu, (clasa a XII-a E); „Pe lângă plopii fără soț”, Alexandru Serediuc-pian, (clasa a VII-a); „Eminescu”, după Doina și Ion Aldea Teodorovici, grup vocal, Miruna Popovici, Teona Vasiloschi, Bianca Juravle, Ariadna Cozminiuc, Cernelețchi Francesca-chitară și voce (clasa a VII-a). Atmosfera a fost cu atât mai specială, având în vedere lectura expresivă din corespondența inedită Eminescu, Veronica Micle, realizată de elevii Matei Apetroae și Denisa Hîj, din clasa a IX-a G. Toate aceste momente au fost prezentate de carismaticii prezentatori Georgiana Solovăstru și Nicolae Onica, din clasa a X-a C, activitatea fiind coordonată de profesorii Beatrice Halip, Angelica Popovici, Iulian Halip, Florin Popovici, dar și de bibliotecara Andreea Ciobara, ce s-a preocupat de întregirea peisajului festiv prin expoziția de carte, desene și benzi desenate inspirate din opera lui Mihai Eminescu, produse realizate de către elevii colegiului. „Îi felicităm pe fiecare în parte pentru că au dat dovadă de sensibilitate și receptivitate la universul cultural-artistic, într-o lume, am zice, acaparată de tehnologie și de pragmatism. Credem că auditoriul a fost însuflețit de cele expuse, cugetând la îndemnul de la final, al prezentatorilor, de a-și îndrepta atenția spre opera eminesciană printr-o lectură senină, neprogramată și fără preconcepții, spre descoperirea frumosului autentic”, se arată la finalul comunicatului.