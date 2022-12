Luni, 19 Decembrie 2022 (09:38:20)

Cenaclul Literar Zidul de Hârtie și Casa de Poezie Light of ink, în parteneriat cu Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, vă invită la întâlnirea intitulată „Zidul&Casa”, organizată sub genericul „Solstițiul de iarnă. Poezie la Teatru”,miercuri, 21 decembrie 2022, la ora 16.00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava (spațiul expozițional de la etajul al III-lea). Va fi o întâlnire-bilanț cu opera poetică a membrilor celor două cluburi literare: Cenaclul Literar Zidul de Hârtie și Casa de Poezie Light of ink.Moderatorii serii: Alexia Plăcintă și Vlad Sibechi. Organizatori: Gheorghe Cîrstian și Florin Dan Prodan.