Marţi, 29 Noiembrie 2022 (11:25:10)

Patru consorții de firme au depus oferte pentru a continua lucrările de pe cei 75 de kilometri de drum județean de pe traseul Axei rutiere Suceava-Iași, în cadrul licitației deschise de Consiliul Județean Suceava în data de 28 noiembrie. Este vorba de lucrări așteptate cu disperare de oamenii afectați, în special din Lotul 1 de la Dolhasca spre Suceava, prin Liteni, Udești, Bosanci și Ipotești, unde drumul județean se prezintă în stare deplorabilă.

Lucrările au fost scoase la licitație pe două loturi, Lot 1 Dolhasca – Suceava, respectiv Lot 2 pe traseul Moara – Liteni – Zaharești – Stroiești – Costâna și până la DN 2 Suceava-Siret.

Au depus oferte pentru ambele loturi consorțiul care are ca lider firma Autotehnorom Suceava, Danlin XXL Secuieni – Neamț, En Electric Proiect Office București și Demo – IDIL Construct SL Iași.

Principalii concurenți par a fi firma suceveană Autotehnorom, cea care a lucrat și anterior pe acest drum, și firma Danlin XXL din Secuieni, care are depuse oferte pentru tronsonul Bacău-Pașcani al Autostrăzii A 7.

· Managerul Autotehnorom Suceava: ”Cred că am făcut o ofertă avantajoasă Consiliului Județean Suceava”

Contactat de Monitorul de Suceava, managerul Autotehnorom, Ioan Vasile Rîpan, s-a arătat încrezător în șansele de a-și adjudeca lucrarea:

”Cred că am făcut o ofertă avantajoasă Consiliului Județean Suceava, am fost nevoit să merg mai jos cu prețurile pentru că am multe materiale pe stoc. Cred că este un avantaj că avem deja și organizările de șantier din teren, cu stațiile de asfalt pe care nu le-am desființat. Am reușit să obținem în instanță dreptul de a participa la licitații, am demonstrat că avizul negativ nu a fost dat în mod fondat, prin urmare vrem să continuăm această lucrare pe care am fost nevoiți să o oprim”, a declarat Ioan Vasile Rîpan.

Contractul a fost reziliat la începutul acestui an din cauza gravelor erori din proiectul tehnic, dar și din cauza exploziei prețurilor la materialele de construcții care nu au putut fi acoperite de contract.

Firma Autotehnorom Suceava lucrează în momentul de față la Botoșani, pe drumul național 29D Botoșani-Ștefănești, unde a ajuns la un stadiu de execuție de 90% și unde a obținut certificare pozitivă.

· Când va fi atribuită lucrarea și când se speră că se va lucra susținut pe șantier

Autotehnorom a licitat la lucrarea de la Suceava alături de firmele sucevene SUCT, Netcom Activ Suceava, Loial Impex și Florconstruct.

Într-un termen de 30-45 de zile de acum încolo vor începe etapele de evaluări ale ofertelor, se vor întocmi clasamente și, probabil în prima parte a lui ianuarie, se va face atribuirea.

Dacă nu apar foarte multe elemente neprevăzute, contractul va fi atribuit așadar la începutul anului viitor și se speră că din luna martie se va putea trece și la lucru în teren la modul serios și susținut.