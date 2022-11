Vineri, 25 Noiembrie 2022 (13:27:55)

La Biserica „Nașterea Maicii Domnului” de lângă Tribunal, cunoscută și sub denumirea de Biserica Martirilor „In Memoriam”, au avut loc joi, 24 noiembrie 2022, o expoziție și un simpozion dedicate Marii Uniri de la 1918. Acțiunea culturală s-a desfășurat în Sala „Dr. Dragoș Corlățeanu” de la subsolul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”, în prezența unui public numeros.

Invitații au admirat lucrări din expoziția de grafică „Mărturisitori din temnițele comuniste”, aparținând artistului plastic Aida Șușter-Boțan, lucrări în care se regăsesc portretele unor personalități de înaltă trăire ortodoxă ale culturii românești, precum părinții Iustin Pârvu, Dumitru Stăniloaie, Sofian Boghiu, Adrian Făgețeanu, Paisie Olaru și gânditorii Vasile Voiculescu, Rady Gyr, Petre Țuțea, Valeriu Gafencu, Ioan Ianolide etc.

· În dangăt de clopote

Activitatea culturală inițiată și organizată de pr. dr. Viorel Ioan Vârlan, parohul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”, a debutat cu o rugăciune în dangăt de clopote. De fapt, s-au auzit cele trei clopote ale Unirii din „Turnul Unirii”, ridicat în memoria eroilor români care au înfăptuit Marea Unire. „Un vis a devenit realitate!”, a spus pr. dr. Viorel Ioan Vârlan, visul de a ridica Monumentul „Turnul Unirii” de la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din municipiul Suceava, în semn de prețuire pentru cei care s-au jertfit pentru Marea Unire.

Pr. Vârlan a învățat, încă de copil, mai ales de la bunici, ce înseamnă dragostea de țară, ce înseamnă a fi patriot, a învățat că nu trebuie să uităm cine suntem, de unde venim, să nu ne uităm valorile, eroii, să-i prețuim și să punem și noi umărul la clădirea unei Românii frumoase. A considerat că este de datoria lui să lase ceva în urmă, așa că a găsit oameni generoși, oameni care s-au regăsit în „povestea lui” și care l-au ajutat la înfăptuirea acestui vis: ridicarea „Turnului Unirii” la Suceava, loc în care se vor desfășura de acum înainte manifestările prilejuite de Ziua Bucovinei – 28 noiembrie.

· Scurt istoric

„După mai mulți ani de tergiversări, parohia noastră a primit terenul de la Ministerul Justiției, pe care trebuia să se construiască Monumentul <Turnul Unirii>. Cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Pimen, în anul 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, am început ridicarea Turnului. Intenția noastră a fost să-l terminăm pe 4 iunie, când a avut loc ratificarea Tratatului de la Trianon (4 iunie 1920). Construcția s-a finalizat și trebuia inaugurată, dar pandemia și mutarea la Domnul a Înaltpreasfințitului Părinte Pimen a făcut imposibilă dorința noastră. În ultimul timp, am mai făcut lucrări de înfrumusețare. Împreună cu domnul președinte al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și cu domnul primar al municipiului Suceava, Ion Lungu, am hotărât să facem inaugurarea la o zi importantă, cum este Ziua Bucovinei. Turnul Unirii are în componență trei clopote ale Unirii, având gravate Hora Unirii și mesaje legate de Unirea cea Mare. În partea de jos se află Capela Unirii, în care este pictată, pe tavan, Maica Domnului <Oranta>, înconjurată de harta României Mari, susținută de îngeri; de asemenea, sunt pictați Deisis, Ștefan cel Mare și Sfânt, Mihai Viteazul, Sf. Martiri Brâncoveni, Mitropolitul Unirii Vladimir de Repta, Iancu Flondor și Regele Ferdinand Întregitorul; pe pereții de la intrare, avem mesaje ale personalităților legate de marele eveniment”, ne-a spus pr. dr. Viorel Ioan Vârlan.

· „Trăiască Bucovina!”, „Trăiască România!”, „Trăiască România Mare!”

Într-o atmosferă caldă, confortabilă, participanții au ascultat prezentările din cadrul simpozionului dedicat Marii Uniri de la 1918, prezentări realizate de decanul Facultății de Istorie și Geografie, din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, prof. univ. dr. Florin Pintescu, și de prof. univ. dr. Gheorghe Onișoru. Am reținut mesajul transmis de prof. univ. dr. Gheorghe Onișoru, care a spus că „trebuie să ne luptăm să ținem orele de istorie în școală (...) Un popor care nu-și cunoaște istoria, plătește”. Acesta a reamintit și faptul că de 32 de ani România merge „ca racul”, nu există un plan, mai ales în contextul actual al Europei, al evenimentelor care se desfășoară aproape de granițele noastre. Îndemnul prof. univ. dr. Gheorghe Onișoru a fost și acela de a nu-i uita pe românii din Ucraina. „Este foarte bine să-i sprijinim pe ucraineni, dar să nu-i uităm pe românii din Ucraina”, a spus prof. Onișoru.

Prof. univ. dr. Florin Pintescu a vorbit mai mult despre Bucovina până la Unirea cu România, despre spiritualitatea aparte din această zonă, despre civilitate, despre urbanism, despre cel mai înalt nivel de alfabetizare, concluzionând că trebuie să ne mândrim cu realizările strămoșilor, să nu uităm de momentul 28 noiembrie 1918, „Trăiască Bucovina!”, „Trăiască România!”, „Trăiască România Mare!”.

Dacă prof. univ. dr. Florin Pintescu a prezentat o Bucovină înfloritoare în perioada ocupației austro-ungare, pr. dr. Viorel Ioan Vârlan a completat că „nu trebuie să uităm că austriecii ne-au adus civilizație, dar, în acea perioadă, spiritualitatea noastră românească a avut de suferit”.

Prezentă la eveniment, stareța Mănăstirii Voroneț, stavrofora dr. Gabriela Platon, a transmis un mesaj optimist, spunând că are mare încredere în tinerii de excepție pe care-i are România, elevi premiați la nivel mondial la discipline precum matematică, fizică, informatică etc., sportivi de excepție care duc numele României pretutindeni în lume, adevărați ambasadori ai țării, oameni care vor dori la un moment dat să schimbe în bine soarta acestei țări. Cum? „Doar cu ajutorul lui Dumnezeu, care a făcut mereu minuni în decursul istoriei, în momente cheie, în pofida tuturor problemelor, așa că Dumnezeu va face miracole în continuare și în țara noastră și să sperăm că nu va mai fi nevoie de jertfă, cum s-a întâmplat în trecut”, a concluzionat stavrofora dr. Gabriela Platon.

· Diplome de onoare și medalii omagiale

La finalul simpozionului, elevul Luca Morar, de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, a interpretat la vioară „Balada” lui Ciprian Porumbescu, după care organizatorul evenimentului, pr. dr. Viorel Ioan Vârlan, a acordat mai multe Diplome de onoare și medalii omagiale oamenilor care au susținut constant Biserica „Nașterea Maicii Domnului” și acțiunile care s-au desfășurat aici, inclusiv ridicare Monumentului „Turnul Unirii”.

· Inaugurarea Monumentului „Turnul Unirii”, de Ziua Bucovinei

De Ziua Bucovinei, pe 28 noiembrie, începând cu ora 11:00, vor începe acțiunile culturale dedicate inaugurării Monumentului „Turnul Unirii” de la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din municipiul Suceava.

Pr. dr. Viorel Ioan Vârlan, parohul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”, cel care a avut inițiativa și a pus bazele acestui proiect, ne-a spus că a ales ziua de 28 noiembrie pentru inaugurarea Monumentului „Turnul Unirii”, edificiu început în anul 2018 cu prilejul a 100 de ani de la Marea Unire, pentru că „28 noiembrie este o zi importantă în calendarul nostru național”.

„Turnul Unirii” a fost ridicat în memoria eroilor români care au înfăptuit Marea Unire. Cu o înălțime de 24 de metri și cu trei fațete, care reprezintă Sfânta Treime și cele trei provincii românești: Moldova, Transilvania și Țara Românească, „Turnul Unirii” a început să fie construit în 2018 – Anul Centenar.

Parohul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” mulțumește Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, care a dat înalta binecuvântare pentru acest moment solemn, de pe 28 noiembrie 2022. De asemenea, mulțumește în mod special Primăriei Suceava și primarului Ion Lungu, „cu care am încheiat un parteneriat, la început, în vederea ridicării Monumentului, și care a fost principalul finanțator”. Pr. dr. Viorel Ioan Vârlan aduce mulțumiri tuturor celor care au contribuit la ridicarea Monumentului „Turnul Unirii” de Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din municipiul Suceava, „de la cei care au ajutat la obținerea terenului, până la cei care au făcut posibilă împlinirea acestui vis”.

· Invitați

Am aflat de la pr. dr. Viorel Ioan Vârlan că pentru buna desfășurare a evenimentului de pe 28 noiembrie și-au dat mâna mai mulți reprezentanți ai instituțiilor publice, ai instituțiilor culturale, ai asociațiilor cultural-istorice, oameni care au promis că vor fi prezenți la eveniment, precum: Alexandru Moldovan, prefectul județului Suceava, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, prof. Gheorghe Onișoru, istoric, șefi de instituții din județ etc.

· Programul zilei de luni

Luni, pe 28 noiembrie 2022, vor avea loc depuneri de coroane la Monumentul „Turnul Unirii”. Preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va oficia o slujbă de mulțumire și o slujbă de pomenire a eroilor neamului românesc. În aceeași zi, vor fi acordate mai multe diplome și medalii omagiale. Programul zilei va cuprinde și un program artistic dedicat evenimentului. Primăria Municipiului Suceava va asigura prezența Fanfarei municipiului Suceava și sonorizarea evenimentului. Programul artistic va fi susținut de Grupul vocal tradițional „Ai lui Ștefan, noi oșteni” Vicovu de Sus.