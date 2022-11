Vineri, 25 Noiembrie 2022 (14:34:02)

Doi bărbați care au comis infracțiuni rutiere deși aveau deja câte o condamnare cu suspendare la activ au ajuns joi în Penitenciarul Botoșani, unde au fost duși de polițiști în baza mandatelor definitive emise de judecători.

Dumitru Muntean, în vârstă de 47 de ani, din Stroiești, a fost condamnat la pedeapsa de 1 an și 11 luni de închisoare, pedeapsa principală, de 1 an și 6 luni de detenție, fiind aplicată pentru conducere sub influența alcoolului.

Bărbatul a fost identificat la domiciliu de polițiștii de la Secția Rurală Șcheia și a fost condus, sub escortă, joi după-amiază, la Penitenciarul Botoșani.

În al doilea caz, Vasile-Lucian Lăcătuș, în vârstă de 45 ani, din municipiul Suceava, fost condamnat la o pedeapsă de 1 an, 7 luni și 20 zile de închisoare, într-un dosar în care a fost judecat atât pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, cât și pentru conducere fără permis, fapte suprapuse peste o primă condamnare cu suspendare.

Bărbatul s-a prezentat singur la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, fiind escortat la Botoșani.