Marţi, 8 Noiembrie 2022 (15:23:56)

Un megadosar instrumentat şi trimis în judecată acum mai bine de opt ani de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Serviciul Teritorial Suceava, s-a lăsat cu achitări aproape în totalitate. Din cele 35 de persoane trimise în judecată doar una singură, Cornelia Grumeza, a primit o condamnare de 2 ani cu suspendare sub supraveghere. În acest caz, avocații femeii vor face o contestație în anulare, și asta pentru că faptele pentru care s-a pronunțat soluția s-au prescris. Pentru un alt inculpat din dosar, comisarul-şef Nelu Fediuc, fostul şef al Punctului de Trecere a Frontierei Siret, procesul a încetat deoarece a survenit decesul, dar probabil și în cazul său soluția ar fi fost de achitare. O parte din cei trimiși în judecată au fost achitați pentru că faptele nu există. Soluția dictată marți de Curtea de Apel Suceava este una definitivă.

Ce spunea rechizitoriul de trimitere în judecată

Potrivit rechizitoriului de trimitere în judecată, „reţeaua” a fost pusă pe picioare de Dumitru Horga, preot în localitatea botoşăneană Cândeşti. Din grupare ar mai fi făcut parte Dumitru Daniel Sofronie, dascăl la parohia din Cândeşti, fiul preotului Horga, Bogdan Iulian Horga, dar şi un anume Paul Constantin Ciorneschi. Introducerea ilegală în ţară a circa 300.000 de pachete de ţigări ar fi fost posibilă cu sprijinul nemijlocit al comisarului-şef Nelu Fediuc, care la acea vreme deţinea funcţia de şef al Sectorului Poliţiei de Frontieră Siret.

Gruparea ar fi acţionat în perioada 19 august 2008 – 3 martie 2009, iar prejudiciul adus bugetului de stat a fost calculat la 1.581.302 lei.

Acuzaţii extrem de grave

Potrivit procurorilor DNA Suceava, la iniţiativa preotului Dumitru Horga, în luna ianuarie 2009, comisarul-şef Nelu Fediuc devine cumătru cu dascălul Dumitru Daniel Sofronie, după ce i-a botezat acestuia din urmă unul dintre copii.

„Astfel, grupul infracţional a ajuns să fie cunoscut de lucrătorii poliţiei de frontieră, dar şi de lucrătorii vamali din cadrul Biroului Vamal Siret, ca fiind <oamenii lui Fediuc>”, au precizat procurorii anticorupţie.

De-a lungul timpului, atât preotul Horga, cât şi comisarul Fediuc au reuşit să se impună ca lideri ai grupării. Astfel, preotul Dumitru Horga s-a lăudat că are relaţii în rândul unor persoane cu influenţă din mediul politic şi din conducerea fostului Inspectorat Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani, în timp ce Nelu Fediuc se prevala de legătura de prietenie şi relaţiile în rândul conducerii Direcţiei Poliţiei de Frontieră Rădăuţi, a Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava, dar şi pe lângă şefii Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.

„Fiecare transport s-a efectuat pe baza informaţiilor furnizate de Fediuc Nelu cu privire la planificarea în serviciu a lucrătorilor din PTF Siret (aprobă planificările şi inclusiv componenţa turelor de serviciu), fiind preferate turele conduse de Strugar Sorin, Cuzencu Octavian şi Jitariuc Virgil, din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Siret, şi respectiv şefii de tură Ciornei Tudor şi Şcladan Sorin din cadrul Biroului Vamal Siret. Din actele premergătoare efectuate până în prezent rezultă că membrii grupului se informau cu privire la existenţa unor echipe de control din cadrul Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi, precum şi a altor echipe din cadrul altor instituţii cu atribuţii de control în zona de frontieră. Informaţiile erau furnizate atât de Fediuc Nelu, cât şi de poliţiştii de frontieră şi vameşii aflaţi în serviciu la PTF Siret”, se mai arată în comunicatul DNA Suceava.

În perioada august 2008 – februarie 2009, membrii grupului au introdus în România, cu sprijinul comisarului-şef Nelu Fediuc şi al celorlalţi poliţişti de frontieră şi vameşi, cantitatea de 286.240 de pachete de ţigări de provenienţă Ucraina, sens în care au efectuat 35 de transporturi prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret.

Preotul şi dascălul, din biserică în boxa acuzaţilor

Alături de cei 30 de funcţionari ai statului, 16 vameşi şi 14 poliţişti de frontieră, în judecată au mai fost trimise alte cinci persoane. Este vorba de preotul Dumitru Horga, din Cândeşti, acuzat de iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, varianta iniţierii sau constituirii, dar şi de 21 de infracţiuni de dare de mită. Lângă preot, pus sub învinuire a fost şi dascălul de la biserică, Dumitru Daniel Sofronie, acuzat de iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup (în varianta constituirii); cumpărarea de influenţă şi 2 infracţiuni de dare de mită. În acelaşi dosar au mai fost trimişi în judecată Bogdan Iulian Horga, fiul preotului din Cândeşti, dar şi Paul Constantin Ciorneschi, ambii acuzaţi de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup. Ultima persoană care apare pe lista celor 35 de inculpaţi trimişi în judecată este Cornelia Grumeza, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de dare de mită.

Lista persoanelor achitate

Poliţiştii de frontieră care au fost trimişi în judecată şi au fost achitaţi sunt următorii:

1. Radu Crăciun

2. Ciprian Constantin Baciu

3. Dorel-Vasile Chirilă

4. Albert-Cătălin Hnatiuc

5. Cătălin Dumitru Zebreniuc

6. Toader Ilieşi

7. Virgil Jităriuc

8. Mitică Şchiopu

9. Luchian Posmangiu

10. Cezar Hetriuc

11. Ilie Costiuc

12. Cornel Vasile Onuţ

13. Octavian Cuzenco

Lucrătorii vamali achitaţi sunt:

1. Nicu-Cezar Schipor

2. Sorin-Constantin Şcladan

3. Ortanţa Achim

4. Simion Coroliuc

5. Ioan Tudor

6. Daniela Oprescu

7. Gheorghe Robu

8. Adrian Lavric

9. Radu-Pamfil Boca

10. Lucian Daniel Zegrea

11. Mihaela Toma (actuală Perhinschi)

12. Laura-Gheorghina Chirilă

13. Ernest-Dan Coroleucă

14. Lucian-Doru Mureşan

15. Rodica-Lăcrămioara Nechita

16. Adrian Dascălu

Achitaţi au fost, de asemenea, preotul Dumitru Horga şi fiul acestuia, Bogdan Iulian Horga, precum şi dascălul Dumitru Daniel Sofronie. Aceeaşi soluţie a fost luată şi faţă de Paul Constantin Ciorneschi.