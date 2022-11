Victorie de prestigiu pentru suceveanul David Dumitru

Marţi, 8 Noiembrie 2022 (15:29:50)

Academia de tenis Rafael Nadal din Manacor (Spania) a găzduit și ediția din 2022 a „International Master Kinder Joy Of Moving Tennis Trophy”, competiție la care au avut drept de participare micii tenismeni care au câștigat turneele Kinder Joy din Europa în acest an. Printre cei prezenți pe tabloul de concurs s-a aflat și suceveanul David Dumitru, originar din Preutești, care s-a impus în trei din cele patru turnee desfășurate în România, la București, Brașov și Cluj-Napoca. David, care se pregătește în prezent în Italia, sub îndrumarea antrenorului Simone Papa, a avut o comportare excelentă în cadrul categoriei de vârstă Under 10 ani a întrecerii din Spania, izbutind să câștige concursul de dublu, unde a făcut pereche cu italianca Carla Rebecca Francia. Învinșii din finală au fost Bruno Dzhenev (Bulgaria) și Andrea Weill (Monaco). Suceveanul nostru a avut un parcurs bun și în proba de simplu, în care a atins pragul semifinalelor.

Pe tabloul inițial al concursului s-au aflat în jur de 20.000 de tineri jucători, care au participat la peste 250 de turnee în țări precum Austria, Belarus, Bulgaria, Croația, Franța, Ungaria, Italia, Luxemburg, Malta, Monaco, Polonia, Ucraina și România.

David îi calcă astfel pe urme surorii sale mai mari, Ana-Maria, care anul trecut a câștigat, tot la Academia Rafael Nadal, turneul fetelor de 12 ani al „International Master Kinder Joy Of Moving Tennis Trophy”, după ce a dispus în ultimul act de italianca Anna Nerelli.