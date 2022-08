Luni, 15 August 2022 (12:59:03)

Baza sportivă „Tenis&Padbol Club Campo di Medici” a găzduit, la finele săptămânii trecute, a doua ediție a „Cupei Rădăuțiului” la padbol, competiție la care au participat nouă echipe din zonă și din municipiul Iași. Organizatorul competiției și în același timp „sufletul” padbolului rădăuțean, Daniel Biholari, un nume deja cunoscut între practicanții de padbol la nivel național, s-a străduit și a reușit să ofere cele mai bune condiții, în cele două zile de întrecere, sportivilor care au participat pe terenurile de la Rădăuți. După 20 de meciuri deosebit de spectaculoase, locul I a fost adjudecat de team-ul format din George Chirilă și Alexandru Simionescu, care a învins în finală, cu 2-1 la seturi, echipa formată din Alin Anton și Alexandru Avram. Locul III a fost ocupat de echipa Daniel Biholari-Cristi Hurjui, câștigătoare în finala mică cu 2-0 la seturi, în fața echipei Cornel Popa-Costel Teodorovici. Câștigătorii au primit premii, cupe și diplome, cu sprijinul sponsorilor Radburg, Atlantis Gold, Gazon Sintetic by Hattrick Sport, Petrol Euro Tehnic, Joma, Burnout. Ultima competiție națională de padbol din acest an este Cupa României, competiție care se va desfășura in perioada 16-18 septembrie la Complexul Sportiv Național “Lia Manoliu” din București. Padbolul este o fuziune între fotbal, tenis, padel și squash, a fost inventat în Argentina, iar din august 2020 se poate practica și pe cele două terenuri din Rădăuți. Baza sportivă “Tenis&Padbol Club Campo di Medici” din municipiul Rădăuți găzduiește patru terenuri de tenis de câmp de zgură, două terenuri de padbol și un teren de padel.