Luni, 15 August 2022 (20:26:18)

Opt cupluri de aur care au împlinit 50 de ani de căsătorie și patru elevi eminenți din Adâncata au fost premiați, luni, de primarul comunei, Viorel Adâncata. Premierea a avut loc în deschiderea de anul acesta a Festivalului „Satule de sub pădure”, organizat de ziua comunei, pe 15 august, de sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului. După doi ani de restricții impuse de pandemie, Primăria și Consiliul Local Adâncata au organizat a zecea ediție a acestui festival, la care au participat un număr mare de locuitori ai comunei, veniți atât pentru a fi alături de cei premiați, cât și pentru spectacolul de muzică populară.

„Anul acesta avem opt cupluri de aur și patru copii care au obținut rezultate foarte bune la olimpiade și concursuri școlare. Premiem atât tineretul și ne mândrim cu performanțele pe care le realizează în învățământul școlar din Adâncata, dar în același timp celebrăm cei 50 de ani de viață împreună ai celor opt cupluri. 50 de ani înseamnă foarte mult pentru viața dumnealor, pentru greutățile și bucuriile pe care le-au avut de-a lungul vieții. Și astăzi suntem împreună cu toată comunitatea locală pentru că august este luna în care fiii satului, frații, părinții și copiii noștri se întorc din străinătate și putem să ne întâlnim într-o zi, pe 15 august, să sărbătorim cu toții această zi cum se cuvine”, a spus Viorel Cucu.

Pentru început, el a acordat premii pentru patru eleve din Adâncata, care la finalul anului școlar trecut au obținut cele mai bune rezultate din comună. „Am făcut cele mai bune condiții în școli și trebuie să avem și copii cu rezultate foarte bune. Meritul este al celor patru copii, care au învățat, dar și al profesorilor care i-au educat și nu în ultimul rând este meritul părinților care au avut grijă de ei. Iar noi, întreaga comunitate, ne mândrim cu acești copii”, a precizat primarul din Adâncata. El le-a oferit diplome, premii în bani și cadouri elevelor Valentina Șvabu (mențiune la faza județeană a Olimpiadei Universul Cunoașterii prin lectură în limba româna și șefă de promoție la clasa a VIII-a), Alexandra Colbu (șefă de promoție la clasa a VIII-a), Maria Julia Rosi (pentru rezultate deosebite la faza națională a Olimpiadei Universul Cunoașterii prin lectură limba română) și Lavinia Ichim (mențiune la faza județeană a Olimpiadei de Matematică).

· Viorel Cucu: „Mă simt onorat că pot să fiu alături de cei care sărbătoresc la 50 de ani de căsnicie”

A urmat apoi premierea celor opt cupluri de aur, diplomele și premiile fiind oferite familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, și anume Dumitru și Maria Airinei, Lucian și Elena Ioniță, Dumitru și Veronica Lupașcu, Gheorghe și Emilia Șutu, Mihai și Rodica Titianu, Vasile și Crinuța Țilea, Grigore și Maria Voina și Constantin și Elena Pușcașu. După premiere, pentru cele opt cupluri a fost oficiată o slujbă de mulțumire la Biserica veche de lemn „Sf. Dumitru” din Adâncata.

„De fiecare dată când sărbătorim cuplurile de aur am emoții. Pentru că am trăit aici, aici este locul unde am copilărit și astăzi am ajuns să fiu eu cel care aniversez aceste cupluri cu cinste și demnitate. Și mă simt onorat că pot să fiu alături de ei și pot să îi sărbătoresc la 50 de ani de căsnicie”, a spus Viorel Cucu. De precizat că la festivitatea de premiere, alături de Viorel Cucu au fost prezenți și primarii localităților Hănțești și Mitocu Dragomirnei, dar și primarul comunei Fetești din Republica Moldova. Printre invitați s-a numărat și un fiu al satului, cadrul militar Cătălin Marusiac, acesta oferindu-i primarului Viorel Cucu, care este colonel în rezervă, o plachetă de onoare din partea comandantului Brigăzii 81 a Armatei Române, colonel doctor Traian Scurt.

Sărbătoarea comunei Adâncata s-a încheiat cu un spectacol oferit de numeroși interpreți din Adâncata, tinere talente din comună, dar și interpreți și formații de renume din Bucovina. Pe scenă au urcat Gabriel Cîrcu, Alexandra Răstoacă, Ioana Stamate, Robert Străchinar, Ștefania Țurcanu, Sebastian Galan, Dana Dăncilă, Doina și Ciprian Petroaie, Lavinia Chirilă, Călin Brăteanu, Ansamblul „Străjerii Pojorâtei”, Sorin Filip și Laura Haidău, invitații speciali fiind Ansamblul Arcanul USV și formația Rekord.