Joi, 30 Iunie 2022 (12:17:01)

Polițiștii de la Vatra Dornei, împreună cu procurorul de caz de la parchetul local, au acționat, în dimineața zilei de miercuri, prin efectuarea a două percheziții domiciliare în două locații din Dorna Arini, pentru a se face lumină într-un caz de accident cu părăsirea locului faptei.

Polițiștii au căutat, și au găsit, un autoturism Jeep Grand Cherokee despre care aveau date că a fost implicat într-un accident din data de 19 iunie. Asta în condițiile în care proprietarul mașinii a negat vehement și a dat declarații false, susțin anchetatorii. Autoturismul a fost găsit și transportat în curtea Poliției municipiului Vatra Dornei, unde a fost examinat criminalistic și indisponibilizat. S-au identificat urme pe caroserie, specifice unui accident.

Doi localnici, posesorul mașinii, respectiv cel care ar fi fost la volan în ziua accidentului, au fost ridicați pentru audieri.

Victima accidentului, Alexandra A., a fost examinată medico-legal, având leziuni care necesită 2-3 zile de îngrijiri medicale în urma accidentului.

Din ancheta polițiștilor de la Vatra Dornei rezultă că la volan s-a aflat Vlad Bălăcuță, din Dorna Arini, care nu are permis de conducere și era băut. Acesta a fost identificat de polițiști în ziua accidentului, nu însă și mașina. Suspectul a fost pus sub acuzare pentru trei infracțiuni și reținut în arestul poliției județene, respectiv ”părăsirea locului accidentului”, ”conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”. Posesorul mașinii, Ionul Nacu, a fost și el reținut pentru 24 de ore, pentru infracțiunile de ”fals în declarații”, respectiv pentru infracțiunea de „încredințarea unui vehicul pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care știe că nu posedă permis de conducere sau se află sub influența alcoolului”.

Cei doi inculpați au fost transportați, sub escortă, la Suceava, în arestul poliției județene. Ancheta polițiștilor continuă pentru lămurirea completă a cazului.