LPS Suceava U 17 s-a oprit in semifinalele fazei naționale a Campionatului Judetean

Joi, 30 Iunie 2022 (17:08:19)

Calificată în careul de ași al fazei naționale a Campionatului Județean U17, echipa Liceului cu Program Sportiv Suceava pierdut greu, cu 3-2, meciul din semifinalele competiției, disputat pe terenul Metalul, din Buzău, împotriva grupării Juniorul București.

Ambele goluri ale echipei antrenate de Andrei Ițco au fost marcate de Robert Cucoș.

„Cu toate că am pierdut acest joc, suntem mulțumiți că am ajuns între primele patru echipe din România la acest nivel. Mulțumim tuturor pentru susținere. Suntem mândri ca am reușit o performanță notabilă pentru orașul nostru”, a precizat directorul LPS Suceava, Ciprian Anton.

LPS Suceava a utilizat în acest sezon următorul lot de jucători: Emanuel Sahleanu, Bogdan Bujoreanu, Robert Cucoș, Andrei Prelipcean, Alexandru Ionescu, Denis Teleasă, Cosmin Toderean, Ronyn Molorciuc, Sebastian Grecu, Iulian Serediuc, Lucian Corniciuc, Flavian Cozma, Iulian Recolciuc, Raul Rarica, Sebastian Burlacu, Dumitru Gabor, Ianis Smocot, David Gafencu, Costinel Dobresenciuc și Cosmin Tanța.