Miercuri, 29 Iunie 2022 (16:19:22)

Cea de a VIII-a ediție a Conferinței internaționale ENSEC (European Network for Social and Emotional Competence) - Rețeaua europeană pentru competență socială și emoțională va avea loc pentru prima dată în România. Evenimentul se va desfășura în cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, în perioada 30 iunie - 2 iulie și va reuni, în format fizic și virtual, peste 150 de cercetători și profesori din universități și organizații interesate de promovarea învățării sociale și emoționale pentru copii și adulți. Tema conferinței din acest an este Social Emotional Learning and Positive Development, Învățare socială și emoțională și dezvoltare pozitivă.

Realizarea unei astfel de conferințe științifice pleacă de la contextul social și economic actual, dominat de incertitudini, care generează la nivel individual și social nevoia de activare a resurselor de reziliență personală, de identificare de soluții pedagogice care să susțină în mai mare măsură adaptarea la adversitate, flexibilitatea și sănătatea mintală.

Conferința va surprinde multe dintre problematicile majore cu care se confruntă educația timpului nostru, va localiza și contextualiza teorii și practici în domeniul educației, sănătății, politicilor publice, oferind oportunitate pentru dezbateri și reflecții teoretice, pentru comunicare și diseminarea rezultatelor cercetărilor în domeniu.

Tematicile principale propuse de conferință includ: perspective transculturale asupra învățării sociale și emoționale care conduc la dezvoltare pozitivă, sănătatea mintală în școală, formarea profesorilor pentru promovarea sănătății mintale și a educației emoționale în școală, învățarea socio-emoțională a adulților în contextual comunităților incluzive.

Organizată bianual, Conferința ENSEC se bucură de o mare participare a specialiștilor din domeniul științelor educației, psihologiei, sănătății mintale din Europa, dar și din spațiul extra-european, edițiile anterioare fiind desfășurate în Budapesta (2019), Stokholm (2017), Lisabona (2015), Zagreb (2013), Manchester (2011), Istanbul (2009), Malta (2007).

Ediția din acest an de la Suceava se va desfășura cu participarea cercetătorilor din diverse țări, cu prelegeri în plen susținute de cercetători aflați în elita mondială în domeniul educației emoționale: dr. Stephanie Jones, de la Universitatea Harvard, și dr. Marc Bracket, de la Universitatea Yale (SUA), dr. Adrian Opre, de la UBB Cluj-Napoca, și dr. Marcelino Cabrera, de la Centrul de cercetare al Comisiei Europene (EU – JRC). Profesorul Maurice Elias, de la Universitatea Rutgers, va avea o intervenție specială pe tema implicațiilor educației emoționale în situații de criză.

Obiectivele propuse prin această manifestare științifică urmăresc creșterea interesului pentru activitatea de cercetare în domeniul educației, în special în investigarea fenomenelor sociale care descriu contextul european actual, conștientizarea decidenților în domeniul politicilor educaționale cu privire la rolul pe care ar trebui să și-l asume actorii educaționali în contextul lumii contemporane, dezvoltarea și extinderea relațiilor de colaborare cu alte universități din țară și străinătate

Această ediție va debuta cu un workshop pre-conferință, susținut de către prof. Carmel Cefai, de la Universitatea din Malta, eveniment adresat profesorilor din Ucraina și România, pe tema rezilienței în situații de criză. De asemenea, prima sesiune plenară surprinde tematici privind sprijinul oferit refugiaților aflați într-o etapă de învățare.

Conferinţa va oferi ocazii de învățare prin cele șase sesiuni plenare, două simpozioane, șapte workshopuri, o sesiune de postere și 16 sesiuni de prezentări orale ale lucrărilor științifice. Este onorant faptul că European Network for Social and Emotional Competence – ENSEC a ales România pentru organizarea celei de a VIII-a ediții a conferinței internaționale, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, ca partener, conferința beneficiind de sprijinul direct al Ministerului Educației. Mai multe detalii despre conferință puteţi găsi la adresa web http://ensec-conference.eu/index.php.