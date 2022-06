V-ați mai fi așteptat să clacheze jucători într-un turneu de tenis din cauza covidului? S-a întâmplat la Wimbledon, ba chiar cu doi favoriți, finaliști în edițiile anterioare. Cum obligativitatea izolării în cazul testării pozitive a fost anulată, mă gândesc că Berrettini și Cilic ar fi putut juca, din moment ce alți cetățeni pozitivi umblă oriunde fără restricții, numai că boala chiar i-a afectat, diminuându-le resursele fizice. Foarte dezamăgitor, mai ales pentru Berrettini, care tocmai declarase că e vremea să-l învingă pe Djokovic, deci era hotărât să facă turneul vieții. În condițiile acestea, care se adaugă la absențele lui Medvedev și Zverev, decizia lui Nadal de a juca Wimbledonul arată că merită riscul. Absența primilor doi în clasamentul ATP îi garanta lui Nadal că nu se va întâlni cu Djokovic înainte de finală, apoi au dispărut din peisaj și Berrettini și Cilic, ambii de pe partea de tablou a spaniolului! Cu croatul s-ar fi putut intersecta în optimi, iar cu italianul în semifinală. Parcă o mână nevăzută îi defrișează terenul, deja încep să se aprindă niște beculețe: nu cumva e rost de... 23?!

În turneul feminin, puteam fi cu toate româncele în turul 2, dacă Gabi Ruse, această fată care e numai inimă, dar și cumva inocentă, fără acel ”killer instinct”, ar fi reușit surpriza cu Gauff, finalista de la Roland Garros. Totuși, a dus-o pe aceasta în prelungirile decisivului, ceea ce nu e deloc puțin lucru. N-o să insist acum cu Simona sau Sorana, fiindcă pe ele ne așteptăm să le vedem în săptămâna a doua. Așadar, un mare bravo Irinei Begu, care are și ea armele potrivite pentru iarbă, chiar poate sparge propriile bariere. Același mare bravo Mihaelei Buzărnescu, care avea mare nevoie de a-și reconfirma jocul și forma, dar și Anei Bogdan și Irinei Bara, care au învins adversare considerate favorite. Mai ales Irina Bara a avut parte de un moment care putea s-o destabilizeze, o greșeală de interpretare a arbitrului care i-a oferit minge de break adversarei pe final de set 2. Când se strigă aut la o minge flotantă, este cât se poate de plauzibil ca jucătoarea să proceseze decizia și să oprească brațul, exact cazul jucătoarei noastre. Controversa cu arbitrul ne-a arătat o Irina Bara foarte calmă, cu exprimare și argumente corecte, doar că ăla nu putea să se facă de râs și să întoarcă decizia. Remarcabil a fost că Irina s-a întors la joc, a făcut trei puncte la rând și a câștigat meciul. Dar realmente excepțional este că toate cele șase fete calificate n-au pierdut set!